Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, problemi risolti tra le due ex gieffine? Insieme tra risate complicità

Dallo scontro al Grande Fratello Vip – con tanto di diffida legale – al post insieme alla Milano Fashion Week. Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi hanno fatto pace? Ecco cosa sappiamo.

Il post di Elisabetta Gregoraci

Sono state due grandi protagoniste della scorsa edizione del Grande Fratello Vip – la quinta – condotta da Alfonso Signorini su Canale 5. E, proprio all’interno della casa, hanno avuto un’accesa discussione. Stiamo parlando della conduttrice di Battiti Live, Elisabetta Gregoraci e dell’influencer Giulia Salemi. Ma, a quanto pare, le due amatissime ex gieffine, hanno superato i loro conflitti. Come testimonia questa storia, pubblicata da Gregoraci sul suo seguitissimo account Instagram e rilanciata dalla stessa Salemi.

Il video, pubblicato pochi minuti fa, ritrae le due ex gieffini sorridenti e scherzose. Entrambe si trovano a Milano, in occasione della Fashion Week che durerà fino al 27 settembre. Elisabetta Gregoraci, nella storia, ci scherza su: “Notizia shock!”, e Salemi: “Veramente shock!”. Insomma, le ruggini del passato sembrano essere soltanto un lontano ricordo.

Lo scontro nella casa

Ma cosa accadde nella casa più spiata della televisione italiana? In molti ricorderanno che, prima dell’arrivo di Giulia Salemi, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli si avvicinarono molto, ma la scintilla – almeno dalla parte dell’ex moglie di Flavio Briatore – non esplose. In seguito, come sappiamo, Petrelli e Salemi iniziarono la loro – e che dura tutt’ora – bellissima storia d’amore.

Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci si confrontarono duramente – dopo l’uscita della seconda dalla casa – tanto che la conduttrice di Battiti Live, annunciò in diretta di aver diffidato, tramite vie legali, l’influencer milanese. Motivo? Gregoraci accusò Salemi di spettegolare sulla sua vita privata. Ma, come abbiamo detto, tutto sembra superato.