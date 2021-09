Amici, la Celentano contro Mirko: lo paragona ad un ragno | La reazione di lui

Mirko, uno degli allievi della nuova edizione di Amici, ha già versato lacrime per colpa della maestra Celentano, la quale, in una lettera lo paragona ad un ragno. Cosa è accaduto

La lettera dura di Alessandra Celentano

La scuola di Amici ha riaperto e già sorgono le prime incomprensioni con la maestra Alessandra Celentano. Questa volta, a finire sotto i rimproveri severi della professionista, c’è Mirko Masia. L’insegnante che ha dato un banco all’allievo, ha voluto fin da subito mettere in chiaro alcune condizioni: il ragazzo ha tempo un mese per dimostrarle le sue qualità e la sua volontà di apprendere a perfezionarsi.

La Celentano infatti ha deciso di dargli una chance, dopo aver ascoltato la sua storia, ma non intende assolutamente andarci alla leggera, tutt’altro. Mirko ha ricevuto quest’occasione e adesso dev’essere in grado di sfruttarla al meglio! Maria De Filippi durante il daytime di ieri, ha letto una lunga lettera a Mirko. Una lettera scritta dalla Celentano e in cui dice che Mirko non è un vero ballerino, per come intende lei la danza. Ma non gli dice solo questo. La Celentano paragonerebbe un vero ballerino a un cigno, ma Mirko per lei ora è un ragno.

La reazione di Mirko

Le parole di Alessandra Celentano arrivano dirette ma dure come pietre per il giovane : “Tu non potrai mai aspirare alla sufficienza da parte mia. Non potrai mai arrivare al 4 e al 5. Il range su cui ti devi muovere è tra 0 e 3”. Come se n0n bastasse l’insegnate lo avverte che se si rende conto che lui non merita tale occasione, lo potrebbe eliminare anche prima della scadenza del mese. Lei del resto non fa sconti a nessuno.

L’insegnate durante le prove ha corretto molte volte Mirko e lo ha ripreso anche per il suo abbigliamento. La Celentano non sopporta di vederlo in pantaloncini e gli ha chiesto di indossare dei pantaloni. Il ballerino dal canto suo avrebbe preferito una coreografia più vicina alle sue corde, perchè ha paura di fare brutte figure. “Questo per me è nuovissimo, è proprio fuori da quello che pensavo. Io ci provo, però è difficile.” Si è sfogato il ragazzo. La maestra gli ha fatto capire che se uno vuole la bicicletta, poi deve pedalare.

“Che m’ha preso a fa”, Ha commentato Mirko in lacrime con Nicol e Carola, due compagne con cui ha stretto un bel rapporto. Le ragazze cercano di tirarlo su, provando a convincerlo di non abbattersi e di affrontare la situazione dando il massimo.