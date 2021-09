Avete mai visto la compagna di Marco D’Amore, protagonista di Gomorra? Ecco chi è e cosa fa nella vita

La serie televisiva Gomorra tratta dal libro di Saviano ha riscosso un successo a dir poco planetario. Il merito è senza luglio del formidabile cast e uno degli attori che ha fatto impazzire il pubblico per l’eccellente recitazione è Marco D’Amore. Non tutti sanno che dietro c’è soprattutto il sostegno e l’amore della compagna di vita. Ecco di chi si tratta.

La strepitosa carriera di Marco D’Amore

Marco D’Amore è nato a Caserta il 12 giugno 1981. Nel 2002 ha superato le selezioni per seguire i corsi di recitazione presso la Scuola d’arte drammatica Paolo Grassi di Milano. In seguito al diploma ha collaborato con la compagnia di Elena Bucci e Marco Sgrosso. L’attore non ha mai smesso di porsi degli obiettivi durante la sua carriera, così nel 2005 ha fondato la compagnia di produzione teatrale e cinematografica La Piccola Società. In questo modo ha prodotto, diretto e interpretato vari spettacoli teatrali. Il vero successo è arrivato quando si è calato nei panni di Ciro Di Marzio in Gomorra. Con il collega Salvatore Esposito (Genny Savastano) ha entusiasmato ogni angolo del pianeta, dunque non ha stupito la scelta dei produttori di realizzare diverse stagioni della serie. Nel 2019 ha debuttato come regista dirigendo il quinto e il sesto episodio della quarta stagione e il risultato è stato sensazionale. Per quanto riguarda la vita privata, non tutti sanno che ha una compagna di vita bellissima. Lei è Daniela Maiorana.

Daniela, manager delle Risorse umane

Tutti sono concordi nel dire che Daniela sia dotata di un fascino pazzesco. Del resto è più che normale che sia stata corteggiata per anni. I due si sono conosciuti a scuola tra i banchi, ma non c’è stato un colpo di fulmine da parte di lei. D’Amore, invece, ha capito subito che sarebbe stata la donna della sua vita e per questo motivo non ha mai dettato la spugna. Alla fine è riuscito nel suo intento e pare che abbia intenzioni serie. Daniela non è campana, ma siciliana. E’ estranea al mondo dello spettacolo, dato che lavora a Caserta in qualità di manager delle Risorse umane.

Leggi anche -> Gomorra 5, Sky spiazzata: primo episodio pubblicato illegalmente

“È la prima volta nella mia vita che faccio progetti”

In realtà Marco D’Amore e Daniela vivono la loro favola a distanza, però entrambi hanno sempre dichiarato che non è un problema. Quando si sono fidanzati lui è stato costretto a partire per una tournée che lo costringeva a stare lontano da casa per molti mesi. Non è stato facile, eppure la forza dell’amore ha battuto questo ostacolo. “È la prima volta nella mia vita che faccio progetti: il futuro, i figli”, ecco cosa ha detto durante una delle innumerevoli interviste. Chiaro segno che l’attore ha intenzione di creare una famiglia con Daniela. I fan non possono che essere contenti per lui.

Leggi anche -> Avete mai visto la fidanzata dell’attore di Gomorra, Salvatore Esposito? Ecco chi è la bellissima Paola