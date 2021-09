Un Posto al Sole, anticipazioni giovedì 23 settembre: la scoperta di Franco

Come di consueto nella prima serata di giovedì 23 settembre andrà in onda un nuovo episodio di Un Posto al Sole, ecco alcune anticipazioni sugli eventi che affronteranno i protagonisti.

In onda dal 1996, Un Posto al Sole è una delle soap opera di maggiore successo del nostro paese oltre che la più longeva con all’attivo 26 stagioni e 5776 puntate, nel corso delle quali i telespettatori non hanno potuto fare a meno di affezionarsi a protagonisti e storie raccontate, in grado di far empatizzare e coinvolgere il pubblico da casa.

La scoperta di Franco

Franco dopo giorni di lavoro ha finalmente trovato una pista che potrebbe scagionare Renato. In particolare Boschi con l’aiuto di Niko si è impegnato per trovare delle prove che potessero discolpare Renato, e i due sembrano essere finalmente arrivati a una conclusione. Nel loro mirino infatti c’è Mauro, Franco e Niko, proveranno a mettere alle strette Adele che comincerà a dubitare della sua relazione con l’uomo e della sua bontà. A far aumentare i sospetti si aggiungerà il pessimo rapporto di Mauro con Susanna, un particolare che non sarà tralasciato.

L’ira di Fabrizio

I problemi al pastificio hanno reso Fabrizio decisamente nervoso e irascibile. L’uomo sembra essere fuori di sé e non accetta qualsiasi critica venga rivolta alla sua azienda o allo spot da lui realizzato, tanto da arrivare a colpire un giornalista. Questo comportamento lascerà Marina senza parole e sconvolta dalla rabbia del marito. Roberto proverà ad approfittare di questa situazione per riguadagnare terreno con Giordano nel tentativo di riconquistarla.

Filippo e Serena

Filippo ha finalmente rivelato di non voler tornare con Serena, quindi per la ragazza non sembra più esserci alcune possibilità. Sartori, nonostante la distanza continua a pensare a Viviana, alla sua spontaneità e alla sua bellezza. La relazione tra Serena e Filippo sembra ormai essere arrivata al capolinea senza alcun possibilità di fare marcia indietro.