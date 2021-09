Avete mai visto l’ex marito di Bianca Guaccero? Ecco chi è Dario e cosa fa nella vita

Nel passato sentimentale di Bianca Guaccero c’è Dario Acocella, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, con cui la conduttrice è stata sposata per quattro anni. Ma chi è l’uomo che ha fatto capitolare il volto Rai?

Prima un lungo fidanzamento e poi, nel 2013, un matrimonio da favola sulla spiaggia: è iniziata così la storia d’amore tra Bianca Guaccero e Dario Acocella. L’idillio, tuttavia, ha iniziato a spegnersi poco dopo la nascita della piccola Alice, venuta al mondo un anno dopo le nozze. Una grave crisi coniugale ha portato al divorzio della coppia che, nel 2017, si è detta definitivamente addio.

L’amore tra la Guaccero e Acocella è nato proprio in occasione di un lavoro che hanno condiviso: lui, regista della terza stagione della serie tv Rai Capri, ha incontrato per la prima volta gli occhi di Bianca e, da quel momento, i due non si sono più lasciati. Il loro è stato un amore importante, difficilmente sostituibile per la conduttrice di Detto Fatto che, ad oggi, pare fatichi ancora a trovare l’uomo della sua vita.

Chi è l’ex di Bianca Guaccero

Dario Acocella, classe 1979, è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico di origini napoletane.

Dopo una laurea al Dams presso l’Università degli Studi Roma Tre, inizia a lavorare come assistente alla regia per la seconda e terza stagione della serie tv Rai Orgoglio.

Scelto come aiuto regista delle fiction Gente di mare 2 e Fidati di me, Dario Acocella ha affiancato Giorgio Serafini nella fiction Il Bene e il Male ed è stato premiato per il lavoro svolto nel corso del Busto Arsizio Film Festival e del Festival della Televisione di Monte Carlo.

Regista di videoclip musicali di artisti italiani come Irene Grandi e Fabio Concato, è stato anche regista ed autore di documentari come Ho fatto una barca di soldi e O Paìs do Futebol, del cortometraggio Il Dono – che gli è valso il Premio “Starlight Award” nel corso della Mostra del Cinema di Venezia nel 2019 – ed è attualmente impegnato nella realizzazione del suo primo lungometraggio.

Bianca Guaccero, perché è finita con Dario Acocella

È stato il lavoro sul set della serie tv Capri, tuttavia, a regalare a Dario Acocella l’amore: l’incontro con Bianca Guaccero è stato un vero e proprio colpo di fulmine e, fino al divorzio, i due sono stati inseparabili.

Stando alle indiscrezioni trapelate, il matrimonio tra la conduttrice e il regista sarebbe finito in seguito ad una crisi che non sono stati in grado di superare.

“È stato il periodo più doloroso della mia vita – ha confessato lei in una intervista – . Avevo sottovalutato il peso della separazione, ho scoperto dopo che, in termini di sofferenza, è una montagna da scalare. Faccio molta fatica a innamorarmi, sono una donna difficile”.

Ad oggi, pare che Bianca Guaccero non abbia ancora trovato l’uomo della sua vita e, dopo la separazione da Dario Acocella, ha ben in mente l’ideale di persona che vorrebbe avere accanto.

“Cerco una persona consapevole e risolta, capace di mettersi in discussione – ha spiegato lei in una intervista al settimanale Oggi – . […] Voglio un amore maturo, più simile alla pace che ho dentro adesso. L’inquietudine di ieri non mi appartiene più”.