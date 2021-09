Striscia la Notizia; chi sono le nuove veline Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti | Tutto quello che c’è da sapere

Sta per partire la nuova edizione di Striscia la Notizia con tanto di nuove veline, vale a dire Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti, andiamo a conoscerle meglio e quando avrà inizio il tg satirico di Canale 5.

La storia delle veline

Nata da un’idea di Antonio Ricci, il programma ebbe inizio nel novembre 1988, da allora sono stati diversi i conduttori della trasmissione, la cui prossima edizione partirà con le presenze di Alessandro Siani e Vanessa Incontrada. Sul bancone di Striscia si sono da sempre alternate numerose veline, il cui nome deriva dal concedere ai presentatori delle notizie, come accadeva nelle prime edizioni.

Le prime furono Stefana Dall’Olio, Micaela Verdiani, Cristina Prevosti ed Eliette Mariangelo. Negli anni successivi ne seguirono tante altre, da Laura Freddi e Miriana Trevisan, passando per Lanfranchi e Graziani. Quelle con il maggior successo sono state invece Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, senza dimenticare Palmas e Barolo, la Satta con Thais Souza e nelle ultime edizioni Mikaela e Shaila, le quali sono arrivate ad essere veline per ben 4 edizioni, con il record di 903 puntate all’attivo insieme.

Chi sono le nuove protagoniste

Dalla prossima edizione, la trasmissione avrà due nuove veline. Talisa Ravagnani ha 20 anni, nata a Dubai, si è poi trasferita a Los Angeles e da qualche anno a Milano, di professione fa la ballerina ed ha vissuto l’esperienza recente nel programma Amici. Nello stesso talent della De Filippi si è fatta conoscere nel 2016 la 22enne di Prato, Giulia Pelagatti, la quale sin da giovane studia danza, diventando in seguito campionessa mondiale di Jazz e Show Dance.

Saranno dunque Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti le prossime veline del tg satirico Striscia la Notizia, come annunciato di recente. La nota trasmissione sta per avere inizio con la 34edizione del programma ideato da Antonio Ricci. Come di consueto, andrà in onda dopo il Telegiornale su Canale 5, la prima puntata è prevista lunedì 27 settembre dopo le 20 e 30.