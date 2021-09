Emma Marrone e Marco Bocci, perché è finita? Tutta la verità sulla fine della relazione dopo anni

Emma Marrone e Marco Bocci un tempo sono stati una coppia. Oggi è difficile immaginarli insieme visto che entrambi hanno intrapreso altre strade, (l’attore ha messo su famiglia con Laura Chiatti), ma il gossip è curioso e vuole sapere. Perchè si sono lasciati?

Cosa è accaduto nel 2013

Era il 2013 e Emma Marrone e Marco Bocci vivevano la loro bellissima storia d’amore. Una storia catapultata su tutti i giornali di cronaca rosa, che raccontava di intesa, passione, ma anche di alti e bassi. Alti e bassi che hanno portato inevitabilmente ad una rottura definitiva, proprio poco prima che i due andassero a convivere.

Marco Bocci, il bellissimo attore di Romanzo Criminale oggi come sanno i fan, è il marito di Laura Chiatti, attrice e umbra come lui. La coppia ha ufficializzato il loro fidanzamento nel 2014, si è sposata nel 2015 e nello stesso anno diventano genitori di Enea, il loro primogenito. Pablo, il secondo figlio, arriva l’anno dopo. Emma dopo alcuni flirt veri o presunti, attribuitegli dal gossip, attualmente è ufficialmente single. Ma cosa è accaduto 8 anni fa tra lei e Marco Bocci? Perchè si sono lasciati?

Perchè è finita con Marco Bocci

La domanda che più si chiedono i fan della cantante è “perchè è finita con Marco Bocci”? Rischiando di rovinare le aspettative di alcuni, il motivo della loro separazione è in realtà piuttosto semplice. Presi troppo dalle loro carriere i due si vedevano molto poco, non riuscendo a godersi la vita di coppia. Come se non bastasse vivevano anche in città diverse. Come costruire un rapporto con queste premesse?

E’ bastato un semplice motivo, forse anche banale, a spingere i due ad allontanarsi definitivamente.

L’ex amore di Amici di Emma Marrone

La cosa positiva è che Emma e Marco hanno risolto le loro incomprensioni e hanno superato tranquillamente la faccenda. I due infatti oggi sono ottimi amici. Bocci inoltre, in un’intervista del 2019 ha anche confessato di essere preoccupato per la sua ex fidanzata. In quel periodo Emma infatti, stava combattendo l’ennesima battaglia contro il tumore. Battaglia che, per la gioia di tutti, lei ha vinto alla grande!

C’è un altra ex storia d’amore di Emma Marrone, che ancora oggi fa battere forte il cuore ai gossipari, si tratta di quella vissuta con Stefano De Martino. All’epoca erano entrambi due giovanissimi allievi della scuola di Amici, ancora sconosciuti. I due s’innamorarono ma Stefano decise di lasciarla, spezzandole il cuore, dopo aver conosciuto Belen, che sposerà poco dopo e dalla quale avrà il suo primo figlio, Santiago.