Barbara D’Urso, lite con il fidanzato in centro a Milano | Tutta colpa della gelosia (FOTO)

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate dagli italiani negli ultimi anni. Adesso fa compagnia ai telespettatori con i suoi programmi televisivi e gli ascolti non deludono mai. Di recente è stata beccata in compagnia del fidanzato ed era più che evidente che tra i due ci fosse un clima teso. Ecco le foto che lo confermerebbero.

Barbara D’Urso, una serata movimentata

Barbara D’Urso si è recata l’altra sera in un locale nel cuore di Milano in compagnia del fidanzato Francesco Zangrillo. Essendo un personaggio pubblico, è impossibile che passi inosservata per le strade della città. Per questo motivo non è stato difficile per i paparazzi della rivista Oggi scattarle delle foto. Sono state subito pubblicate, scatenando così la curiosità dei lettori. In poche parole la bellissima conduttrice era seduta accanto a un amico mentre lui era intento a chiacchierare con una misteriosa donna. I particolari di lei che non sono passati inosservati sono due: un blazer rosa e capelli biondi. Probabilmente la conversazione tra i due stava andando troppo per le lunghe, di conseguenza la D’Urso ha iniziato a lanciargli una serie di sguardi che non hanno avuto bisogno di parole. Inevitabile è stata la discussione. L’uomo, annoiato dalla sfuriata, è andato via dal locale da solo e lei è stata consolata dall’amico.

L’amore non è bello se non è litigarello

La storia non ha avuto un termine, ma è andata avanti dopo la cena. In poche parole hanno avuto l’ennesimo battibecco in auto mentre Zangrillo la stava accompagnando a casa. Lei si è recata verso il portone del palazzo dove vive e ha lasciato solo l’uomo. I fan possono stare tranquilli perché non si è trattato di uno scontro tale da poter mettere in crisi il loro rapporto. È normale che tra fidanzati si possa litigare, ma ciò che conta è trovare un punto di incontro e sorvolare per andare avanti più uniti che mai.

Leggi anche -> Pomeriggio Cinque, la frecciata di Karina Cascella a Barbara D’Urso : “Non c è posto per me”

Curiosità sull’uomo

Molti hanno cercato di trovare qualche informazione su internet sul conto di Francesco Zangrillo. È nato a Milano il 22 novembre 1973 ed è un assicuratore milanese. Non ha nulla a che vedere con il mondo dello spettacolo. Essendo riservato, tutela la sua privacy e ha un profilo Instagram privato con circa 670 follower. Pare che abbia alle spalle un divorzio ed è padre di tre figli. È finito al centro del gossip non solo per la relazione con la d’Urso, ma anche per un avvicinamento a Elisabetta Gregoraci. Ama giocare a calcio nel ruolo di attaccante. Si dedica molto all’attività fisica, infatti mostra una forma fisica tale da fare invidia ai più giovani.

Leggi anche -> Pomeriggio 5, meno trash e più approfondimento: come è cambiato il programma di Barbara D’Urso