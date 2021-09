Fino all’ultimo battito, il protagonista Marco Bocci rivela: “Avrei fatto la stessa scelta”

Marco Bocci è uno degli attori più amati del mondo dello spettacolo italiano. Ha un curriculum degno di tutto rispetto, in quanto a breve lo vedremo nella nuova serie televisiva Fino all’ultimo battito. Ecco le parole che ha rilasciato in un’intervista sul suo personaggio .

Marco Bocci: una vita tra tv, cinema e teatro

Nato a Marsciano il 4 agosto 1978, Marco Bocci (nome d’arte di Marco Bocciolini) è un attore italiano del piccolo schermo, del cinema e del teatro. Il suo vero esordio è avvenuto nella terza stagione Squadra antimafia – Palermo oggi. A seguire ha avuto un ruolo nella fiction Le mille e una notte – Aladino e Sherazade nel 2012. Due anni dopo ha recitato accanto a Paola Cortellesi e Raoul Bova nella commedia Scusate se esisto! nel 2016 è stato il protagonista assoluto della serie Solo. Nel 2018 ha accettato il ruolo di giudice ad Amici di Maria De Filippi è in quel periodo ha avuto modo di conoscere la cantante Emma Marrone, con la quale ha avuto una relazione. Le cose non sono andate a buon fine e attualmente e felicemente sposato con l’attrice Laura Chiatti. A breve vedremo l’attore calarsi nei panni di un chirurgo in Fino all’ultimo battito.

“Io, un chirurgo ricattato dalla mafia”

Fino all’ultimo battito andrà in onda a partire da domani, giovedì 23 settembre, su Rai 1 in prima serata. La serie è caratterizzata da 6 episodi e la regia è di Cinzia Th Torrini. Marco Bocci sarà affiancato da Violante Placido che presterà il volto alla sua compagna di vita. Ci saranno anche Loretta Goggi, Bianca Guaccero e Fortunato Cerlino. “Interpreto Diego Mancini, chirurgo irreprensibile che pur di salvare il figlio gravemente malato, invece di affidarlo alle cure di altri, commette un atto impensabile di onnipotenza, con la conseguenza di ritrovarsi ricattato e minacciato dalla malavita“, ecco cosa ha lasciato intendere Marco Bocci ai fan che non vedono l’ora di vederlo col camice. Poi ha aggiunto: “Il personaggio mi ha messo in contatto con me stesso, perché il figlio ha la stessa età dei miei e ho empatizzato al punto che vivevo il dubbio è la paura. Avrei fatto la stessa scelta del mio personaggio e credo che tante persone lo farebbero”.

Leggi anche -> Laura Chiatti e Marco Bocci in crisi, l’indiscrezione sulla coppia: “Lei è...”

“La serie ti costringe a pensare”

“Il mio personaggio parte in un modo e finisce per diventare un altro. Si sente un eroe, è bravo, orgoglioso, pieno di sé, e piano piano si trasforma, fa una cosa terribile, si ritrova in un meccanismo più grande di lui che non riesce a controllare fino a mettere a rischio la sua famiglia. La serie ti costringe a pensare a quanto sia complicato proteggere i propri cari e alle fatalità che possono mettere in discussione la nostra esistenza”. Le sue parole non hanno fatto altro che alimentare ancor di più la curiosità del pubblico.

Leggi anche -> Laura Chiatti e Marco Bocci in crisi? Rivelazione bomba