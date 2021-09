Amici, Deddy fa una confessione sulla De Filippi: “Non le sarò mai abbastanza grato”

Deddy è uno dei cantanti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Adesso sta cavalcando l’onda del successo proponendo al vasto pubblico i suoi brani musicali. Durante un’intervista ha fatto una serie di dichiarazioni che non sono passate inosservate. Ha parlato anche del suo rapporto speciale con Maria De Filippi.

L’esperienza di Deddy ad Amici tra canto e questioni di cuore

I fan del ragazzo sanno che è entrato l’anno scorso nella scuola di Amici per volontà di Rudy Zerbi. Il maestro ha visto fin dall’inizio in lui un talento canoro che bisognava far emergere del tutto. Si sono impegnati in uno studio costante nel corso dello talent show e questo gli ha permesso di accedere alla fase del Serale. Grazie al suo impegno è riuscito anche ad arrivare in finale con i compagni d’avventura Alessandro Cavallo, Aka7even, Sangio e Giulia Stabile. Nel frattempo si è lasciato andare anche tra le braccia della ballerina Rosa Di Grazia. Attualmente non è chiaro se stiano ancora insieme, anche perché hanno deciso di tutelare la loro privacy una volta usciti dal programma. Adesso Deddy si sta esibendo su vari palcoscenici dell’Italia e nonostante tutto non ha perso la sua umiltà. L’8 ottobre uscirà il suo primo album intitolato Il cielo contromano su Giove. Un sogno che finalmente potrà realizzare. Sicuramente il suo percorso di vita sarà preso in considerazione da tanti giovani che aspirano a raggiungere gli stessi obiettivi se non simili. Fatto sta che il cantante è sempre rimasto sé stesso ed è ciò che i fan amano di lui.

“…rimango un ragazzino che lavorava come barbiere”

Deddy per guadagnarsi da vivere lavorava come barbiere e non ha mai trascurato il suo hobby: il canto. Molti hanno notato che ha una collana con un ciondolo a forma di forbici. Oltre a indicare il suo lavoro, è anche un modo per restare con i piedi a terra: “Tanta gente ora mi vuole bene, mi vede come un idolo ed è facile per un ragazzino di 18 anni perdere la testa. Questa collana mi ricorda i sacrifici che ho fatto, che ha fatto la mia famiglia, quello che facevo prima. Adesso sono un cantante, ma rimango un ragazzino che lavorava come barbiere”

Parole di stima per la De Filippi

Per quanto riguarda Maria De Filippi, Deddy non può che ringraziarla perché ha contribuito alla sua crescita sia professionale che personale: “Non le sarò mai abbastanza grato. I ‘caz…toni’ che mi ha fatto durante il programma, mi sono serviti enormemente. Mi ha dimostrato con i fatti che è proprio la costanza il fattore più importante di tutti per raggiungere i propri obiettivi e crescere”

