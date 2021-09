Cosa vedere stasera in tv: seconda puntata di X-Factor e Star in the Star e una nuova fiction con Marco Bocci

Tutti gli appuntamenti di questa sera, giovedì 23 settembre: cosa vedere questa sera in tv.

Cosa vedere in tv

Si entra nel vivo della nuova stagione televisiva. Andiamo a vedere tutti gli appuntamenti di questa sera, giovedì 23 settembre. Partiamo con il primo, dei dodici, episodio della nuova fiction targata Viale Mazzini, Fino all’ultimo battito, in onda in prima serata su Rai Uno. Protagonista, Marco Bocci, che interpreta il cardiochirurgo Diego Mancini. Stimato medico, Mancini commetterà un reato per amore di suo figlio. Nel cast Violante Placido e Fortunato Cerlino. Su Rai Due, invece, in prima visione, la pellicola Widows – Eredità Criminale, thriller adrenalico con Viola Davis, Michelle Rodriguez,

Su Rai Tre, torna la coppia formata da Giorgio Panariello e Marco Giallini, con Lui è meglio di me. Tra gli ospiti dell’inedito duo, Mario Biondi, Rafael Gualazzi e Ron. Musica, ma anche sketch e confessioni con i vip ospiti. Su Canale 5, invece, torna con la seconda puntata lo show condotto da Ilary Blasi, Star in the Star. Nella prima puntata è stato eliminato Massimo Di Cataldo.

Leggi anche ——> Francesco Totti, conoscete la sua ex compagna Maria Mazza? Chi c’era nella sua vita prima di Ilary Blasi

Gli altri appuntamenti

Su Italia Uno, torna con un nuovo episodio della 5° stagione, in prima visione, di Chicago Med. Su Rete 4, invece, come di consueto di giovedì, andrà in onda il talk Dritto e Rovescio, condotto da Paolo Del Debbio. Su La7, invece, Teresa Mannino presenta Terrybilmente Divagante, in prima visione.

Leggi anche ——> Mara Venier e Francesca Fialdini pace fatta | Cosa è accaduto nei corridoi della Rai

Su Tv8, un nuovo episodio de I Delitti del Bar Lume. Da non dimenticare, la seconda giornata di audizioni per X-Factor, dopo il successo del debutto di giovedì scorso.