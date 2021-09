Vittorio Sgarbi e Albano Carrisi fischiati dal pubblico, il cantante di Cellino sbotta: “Meglio che me ne vada”

Una pioggia di fischi ha accolto Vittorio Sgarbi ed Al Bano, entrambi ospiti alla serata evento organizzata in onore dello scomparso Franco Battiato: ecco cosa è successo.

La morte di Franco Battiato, avvenuta il 18 maggio di quest’anno, ha lasciato attonito e “orfano” di un protagonista importante il mondo della musica italiana.

A distanza di mesi dalla scomparsa del cantautore italiano, si è deciso di organizzare una serata per omaggiare l’eclettico artista: un evento dal nome poetico “Invito al viaggio”.

Concerto evento in onore di Franco Battiato, fischi per Al Bano e Vittorio Sgarbi

L’omaggio a Battiato è stato organizzato all’Arena di Verona e per l’occasione sono state invitate varie personalità del mondo dello spettacolo per creare un mix eterogeneo di artisti ed esponenti mediatici di spicco. Un ricco cast, selezionato dai collaboratori più stretti di Battiato: sono stati invitati anche Al Bano e Vittorio Sgarbi, amici dell’artista scomparso, che sono stati letteralmente subissati dal pubblico presente a Verona.

Circa 6 mila persone hanno accolto in modo decisamente poco carino i due personaggi del mondo dello spettacolo nel momento in cui sono saliti sul palco. Di fronte all’Arena piena ai due non è rimasto altro da fare che andare via lasciando dietro di loro una scia di amarezza.

A parlare per primo di fronte alla folla infastidita è stato il cantante di Cellino San Marco. Al Bano ha preso la parola e si è rivolto al pubblico fischiante: “Vorrei dedicarvi un sonetto, vorrei dedicarvi una poesia, vorrei fare tante cose di quelle che avevo in mente di fare, ma la miglior cosa è che io me ne vada così come sono arrivato”, ha detto l’uomo visibilmente contrariato.

Vittorio Sgarbi ospite non gradito, lui replica: “Siate felici”

Subito dopo anche Vittorio Sgarbi ha deciso di dire la sua agli spettatori ostili e anche il suo è stato un rapido intervento: “Saluto mia sorella e tanto mi basta, e a quelli che mi insultano dico “siate felici”, queste le parole del critico d’arte che ha provato ad ironizzare sulla faccenda.

Il concerto evento ha celebrato quello che è stato definito come l’artista pop per eccellenza degli ultimi decenni. Sono intervenuti numerosi “compagni di viaggio” di Battiato, come Gianni Morandi e Fiorella Mannoia, Gianna Nannini e Morgan, Jovanotti e Saturnino, Alice, Francesco Bianconi, e tanti altri.

I Subsonica che sono stati molto influenzati nella loro evoluzione stilistica dal lavoro di Battiato hanno voluto ricordarlo così a Il Corriere della Sera: “Abbiamo avuto l’onore di essere stati scelti da Battiato come ospiti di un evento da lui curato. Arrangiammo alcuni suoni brani e lui cantò con noi alcune nostre canzoni. Quella giornata toccammo da vicino tutta la sua disponibilità e dolcezza”. Anche Vasco Brondi ha parlato dell’amico e collega scomparso a maggio: “Abbiamo in comune l’essere tutti debitori di Battiato. Ha condiviso con noi la sua ricerca non solo musicale ma anche spirituale, il suo transito terrestre insomma, come lo chiamava lui”, ha detto.