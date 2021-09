Viola come il mare, Can Yaman pubblica delle foto con lei. Ecco la bellissima collega italiana

Can Yaman è uno degli attori più amati del momento in Italia. Il merito è senza dubbio della soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno. A breve lo rivedremo nel piccolo schermo in una nuova fiction della Mediaset. Di recente su Instagram ha pubblicato delle foto in compagnia di una sua bellissima collega. Ecco di chi si tratta.

La fantastica carriera di Can Yaman

Nato a Istanbul l’8 novembre 1989, Can Yaman parla molto bene la nostra lingua perché ha frequentato una scuola italiana periodo della sua adolescenza. Dopo aver terminato il percorso sia scolastico che universitario, ha deciso di intraprendere la carriera di avvocato. Tuttavia sapeva in cuor suo che era destinato a fare altro, così si è dedicato al mondo della recitazione e ora sta cavalcando l’onda del successo. La sua carriera da attore è iniziata nel 2014, ma nel 2017 si è fatto conoscere dagli italiani grazie alla serie televisiva Bitter sweet – Ingredienti d’amore con la collega Ozge Gurel. Insieme hanno anche recitato nella serie Mr Wrong – Lezioni d’amore. Dopo il successo che ha avuto accanto alla collega Demet Ozdemir nel ruolo di Can Divit, Adesso sta girando le scene del telefilm Sandokan con Luca Argentero e lo rivedremo nella fiction Viola come il mare prodotta da Lux Vide. Non a caso il bellissimo Can da qualche ora ha pubblicato delle foto in compagnia della collega (scattate da uno dei produttori della società di produzione televisiva), nonché protagonista di punta. Lei è Francesca Chillemi. Il gossip si è scatenato, ma la verità è l’esatto opposto.

“Queste foto sono state fatte da Luca Bernabei”

Can Yaman e Francesca Chillemi hanno già recitato insieme nell’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6. I telespettatori ricorderanno senza dubbio la simpatica scena in cui lei indossa i panni di una suora che cercava di non cadere nella tentazione quando vedeva passare davanti a sé l’affascinante giardiniere. Alla fine la sua vocazione ha avuto la meglio. Molti hanno pensato che ci fosse del tenero, ma in realtà sono semplicemente colleghi molto affiatati. La Chillemi sarà una giornalista tv che si dedicherà all’investigazione dopo aver saputo della morte di una ragazza. Accanto a lei ci saranno l’ex caporedattore Santo è un poliziotto di nome Zelig. Sarà una fiction ricca di sorprese e secondo fonti attendibili andrà in onda su canale 5 ad autunno 2022.

Storia al capolinea con la Leotta?

Per quanto riguarda la relazione con Diletta Leotta, è chiaro che i due si siano lasciati perché non compaiono più insieme sui social. Lei al suo trentesimo compleanno ha ricevuto una proposta di matrimonio, alla quale non ha dato una risposta determinata. Poi si è recata in Turchia per conoscere la famiglia Yaman. Alcuni credono che sia stato un modo per far parlare di sé, mentre altri sono dispiaciuti per la fine di questo idillio d’amore.

