Avete mai visto dove vive Giorgio Panariello? Casa immersa nel verde in Toscana

Una meravigliosa casa immersa nel verde della Toscana: ecco dove vive l’amato comico Giorgio Panariello.

Comico, cabarettista, imitatore, attore, regista e conduttore televisivo, Giorgio Panariello è uno dei nomi che ha segnato un’epoca della televisione italiana. Partito come deejay nei primi anni ‘80 in Radio Forte Dei Marmi, ha percorso una lunga strada prima di arrivare al successo. L’incontro con Carlo Conti, in particolare, ha segnato per lui un punto di svolta nella carriera, che lo ha portato a diventare uno dei personaggi di spicco del piccolo schermo. Ma non solo: Giorgio Panariello è stato protagonista anche al cinema e in teatro, portando la sua arte in tutto il mondo. Arte che gli è valsa il Gran Premio Internazionale dello Spettacolo – “Telegatto” come “Personaggio rivelazione dell’anno” e due Premi TV – Premio regia televisiva come “Personaggio rivelazione dell’anno” nel 2000 e “Personaggio maschile dell’anno” nel 2002. Ma se a tutti è noto il talento di Giorgio Panariello, non tutti sanno dov’è che vive il celebre comico fiorentino. Avete mai visto la sua casa?

Dove vive Giorgio Panariello

Giorgio Panariello vive nella sua terra d’origine, la Toscana. La sua è una casa immersa nel verde, dove si respira pace e serenità. Qui il noto comico conduce una vita tranquilla, circondato dalla natura e da paesaggi suggestivi, in compagnia dei suoi amici a quattro zampe. Non di rado, infatti, il conduttore televisivo condivide sui suoi profili social alcuni scatti che lo ritraggono mentre passa le sue giornate insieme ai suoi adorati cagnolini. Ma com’è fatta la casa di Giorgio Panariello?

Gli interni della casa di Giorgio Panariello

Anche in questo caso, vengono in aiuto i social network. È qui che Giorgio Panariello non di rado pubblica alcune foto in cui è possibile scorgere qualche dettaglio della sua abitazione. La casa in cui vive si contraddistingue per le linee semplici e pulite, con colori chiari che esaltano la luminosità degli interni e uno stile estremamente sobrio ed elegante. Insomma, esattamente ciò che non ci si aspetterebbe da un personaggio così vulcanico!

Il salone e l’angolo studio

Uno degli spazi più particolari della casa è sicuramente il salotto. Qui troneggia un divano dai colori scuri che si sposa perfettamente con il candore e i toni caldi dell’ambiente. Particolare di questa sala è sicuramente l’angolo studio. Si tratta di un’area dedicata agli impegni professionali dell’artista: è qui che le sue idee prendono vita. A caratterizzare questa zona speciale è sicuramente il grande tavolo in vetro, che dona un aspetto deciso al resto dell’ambiente, decisamente essenziale ma elegante.

LEGGI ANCHE: Avete mai visto dove vive Carlo Conti? Bellissimo attico nel centro storico di Firenze [FOTO]

Giorgio Panariello ai fornelli: ecco la cucina

Giorgio Panariello è anche un cuoco provetto. Sul suo profilo Instagram non mancano alcuni scatti che lo ritraggono in cucina, mentre si diletta ai fornelli. Anche in questo caso, predominano i colori chiari. A spezzare la monocromia, degli inserti scuri che contrastano con il resto dell’arredo. Un particolare che sembra richiamare la personalità dell’artista: semplice sì, ma sempre deciso! Un leitmotiv che si ripete in tutta la casa, rendendola uno specchio perfetto del grande artista che è Giorgio Panariello.