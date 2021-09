Marco Giallini, avete mai visto il figlio Rocco? Sono identici [Foto]

Classe 1998, figlio di uno degli attori più amati dal pubblico italiano: parliamo di Rocco, il primogenito di Marco Giallini.

Nato a Roma nel 1963 da papà operaio e mamma casalinga, Marco Giallini è diventato, nel giro di pochi anni, uno degli attori maggiormente apprezzati in Italia. L’amore per il teatro lo ha sempre accompagnato fin da bambino e l’ha poi spinto, nel 1985, a iscriversi alla Scuola di Arte Drammatica di Roma La Scaletta. Negli anni successivi, ha lavorato con alcuni dei nomi più importanti della scena teatrale italiana, debuttando poi anche sul grande schermo con “Grandi Magazzini”. Il vero successo di Marco Giallini è poi arrivato con il personaggio del vicequestore Rocco Schiavone, nella serie tv “Romanzo criminale”. Da quel momento in poi, è tutta storia.

Rocco e Diego: i figli di Marco Giallini e Loredana

Oggi però, più che parlare della fortunata carriera di Marco Giallini, vogliamo dare spazio a due persone fondamentali nella vita dell’attore: i suoi figli Rocco e Diego. Questi ultimi, sono nati dal matrimonio con Loredana: il suo unico grande amore. Marco Giallini ha conosciuto la moglie Loredana da giovanissimo, quando prima di fare l’attore consegnava bibite a domicilio o si arrangiava come imbianchino. La loro storia è durata trent’anni e ha portato, appunto, alla nascita di Rocco e Diego.

La morte di Loredana

Purtroppo, però, il destino è stato crudele e nel 2011 Loredana è scomparsa a causa di un’emorragia cerebrale, lasciando un vuoto incolmabile nella vita del marito e dei suoi figli. Al tempo stesso, questo tragico evento ha investito Marco Giallini di una responsabilità che fino ad allora aveva potuto condividere con la sua compagna e a cui ha cercato di rispondere nel modo migliore possibile, scoprendosi un padre amorevole e protettivo.

L’amore per i figli

Proprio in un’intervista rilasciata al Corriere qualche tempo fa, Marco Giallini aveva confessato di non aver mollato la sua carriera di attore per dare una possibilità in più ai figli. «Dovevo tirarli su come ci eravamo promessi. Lei voleva che facessero il Classico, uno lo fa, l’altro l’ha finito: è una cosa stupenda, chi fa il Classico si riconosce da lontano». L’orgoglio di Marco Giallini rispetto ai propri figli è palpabile, e si può dire che abbia fatto proprio un buon lavoro. Sempre nel corso dell’intervista, infatti, ha confessato: «I miei figli mi dicono ti amo. Quanti figli ti dicono: ti amo? Sono bravi. Il grande, una volta, mi disse: io l’adolescenza non l’ho avuta, mamma è morta che avevo 12 anni e non ho avuto nessuno da punire».

Cosa fa Rocco Giallini

Con il tempo, la famiglia Giallini ha imparato a convivere con questo immenso dolore ed è andata avanti un passo alla volta. Oggi Rocco, il figlio maggiore, sta percorrendo la sua strada come regista e sta raccogliendo le prime soddisfazioni. È stato lui, infatti, a dirigere il video del brano 22 settembre del cantante Ultimo. Sul suo profilo Instagram non mancano gli scatti dal set, che rivelano la grande complicità tra Rocco e suo padre Marco. L’inedito videoclip, infatti, ha come protagonista proprio l’attore romano!