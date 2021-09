Lui è peggio di Me, prima puntata della seconda stagione: gli Ospiti del programma di Panariello e Giallini

Questa sera andrà in onda Lui è peggio di Me su Rai 3, gli ospiti del programma condotto da Giorgio Panariello e Marco Giallini durante la prima puntata, arrivato alla seconda stagione, ecco le novità e le conferme previste a partire da quanto accadrà in data odierna.

Cosa aspettarsi dalla trasmissione

Dopo una prima stagione molto apprezzata, ritorna ad esserci nel palinsesti di Rai 3, la trasmissione Lui è peggio di me. Protagonisti, ancora una volta, saranno gli attori ed amici Giorgio Panariello e Maarco Giallini. I due protagonisti andranno ad ospitare vari personaggi famosi con cui intrattenersi, tra momenti di spettacolo ed interviste, senza dimenticare gli spazi musicali piuttosto frequenti.

Prodotto da Friends & Parteners, il programma è ideato dagli stessi conduttori, insieme al supporto di Giovanna Salvatori, Paola Vedani, Federico Baccomo, Giorgio Capozzo, Max Ferrigno e Martino Clericetti, per la regia di Flavia Unfer, la quale sostituisce dalla passata stagione, Stefano Vicario. La prima edizione del sit-show si era svolto tra febbraio e marzo; a distanza di circa 6 mesi, Rai 3 proporrà delle nuove ed inedite puntate.

Le novità di questa stagione

Saranno 5 appuntamenti settimanali, da stasera fino al 21 ottobre, ogni giovedì in prima serata su Rai 3. Gli ospiti fissi in tutte le puntate saranno Max Angioni, comico già apprezzato come concorrente di Italia’s Got Talent, e l’attrice Anna Ferzetti, compagna di vita del noto collega Pierfrancesco Favino. Insieme agli ospiti ed ai padroni di casa saranno i protagonisti della trasmissione.

Per quanto riguarda gli ospiti del sit-show, si scopriranno ogni settimana, a poche ore rispetto a quando verrà trasmesso. Nella prima puntata di questa sera ci saranno diversi musicisti, da Raphael Gualazzi a Ron, passando per Mario Biondi. Oltre a loro, anche l’attore comico Enrico Bertolino, e poi Fabio Caressa e Beppe Bergomi, da anni binomio indissolubile a Sky rispettivamente come telecronista e commentatore tecnico delle partite di calcio. Il programma avrà inizio da stasera alle ore 21 e 20 su Rai 3 e disponibile in streaming su RaiPlay.