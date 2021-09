E’ finita la storia d’amore tra il cantante ed ex tronista di Uomini e Donne, Francesco Monte e la sua compagna Isabella De Candia. Scopriamo insieme i motivi.

Il pubblico italiano ha imparato a conoscere Francesco Monte quando ha iniziato a muovere i primi passi nel piccolo schermo come tronista di Maria De Filippi. Alla ricerca dell’amore, il giovane tarantino non sembra essere molto fortunato con Cupido. La sua prima relazione sotto i riflettori c’è stata nel 2012 quando, partecipando allo show di Uomini e Donne, conosce la corteggiatrice Teresanna Pasquale, della quale si innamora. L’amore è ricambiato e così iniziano una frequentazione che, però, si spegnerà poco dopo.

Sarà il turno di Cecilia Rodriguez, sorella della nota e estimata Belen ma neanche con lei saranno rose e fiori. Dopo cinque anni d’amore, infatti, la loro storia si è conclusa sotto i riflettori della Casa del Grande Fratello Vip dove la Rodriguez junior, concorrente, ha trovato l’amore nelle braccia di Ignazio Moser.

Così Francesco Monte approda sull’ Isola dei Famosi e trova un po’ di serenità con l’altra naufraga, Paola Di Benedetto ma subito dopo non si è concluso nulla di concreto.

Infine il bel Monte sembrava aver trovato la sua stabilità con Isabella De Candia ma anche in questo caso non c’è stata nessuna fortuna per Francesco. Scopriamo insieme cos’è accaduto.

Tra Francesco Monte e Isabella De Candia, amore al capolinea

L’amore tra il cantante ed ex tronista di Uomini e Donne, Francesco Monte e Isabella De Candia, era iniziato due anni fa. Tutto sembrava procedere a gonfie vele tanto che lo stesso Monte, qualche tempo fa, aveva dichiarato di essere orgoglioso di aver superato una prova brillante insieme alla sua compagna.

“Noi con il lock-down siamo andati benissimo” aveva detto in passato Francesco Monte, riportando giusto qualche aneddoto simpatico sulle piccole divergenze di ordine domestico ma nulla che facesse presagire la fine della loro relazione che, invece, è arrivata al capolinea.

Quali sono stati i motivi che hanno portato la coppia a mettere fine alla loro storia d’amore?

Le indiscrezioni sulla fine della relazione tra Francesco Monte e Isabella De Candia sono arrivate attraverso le pagine del settimanale Chi. Stando alle notizie riportate, la coppia prima di arrivare ad una divisione decisiva ha pensato di prendersi prima un momento di riflessione.

A quanto pare, però, Monte non avrebbe del tutto voltato pagina con la De Candia e sembra sperare in un ritorno di fiamma. Al momento, però, nessuna notizia ufficiale è arrivata da parte dei due.

Sicuramente Francesco Monte non starà vivendo serenamente questo momento, considerando come la stessa Isabella De Candia sia stata una donna molto importante della sua vita, l’unica a cui deve dare il merito per aver iniziato di nuovo a credere e sperare nell’ amore. Riuscirà la coppia a ricongiungere i cocci oppure è davvero il capolinea questo? Staremo a vedere nei prossimi mesi.