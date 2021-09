Milano Fashion Week, Fabrizio Corona in passerella: scoppia la polemica

Fabrizio Corona ci ha abituati ad un colpo di scena dopo l’altro: la sua presenza come modello d’eccezione alla Milano Fashion Week ha scatenato una grande polemica.

Fabrizio Corona si presenta alla settimana della moda a Milano per il brand Sophia Nubes: il video pubblicato sul suo profilo Instagram ha fatto il giro del web.

Corona si mostra come modello, sfilando in passerella mentre indossa occhiali da sole e camicia sbottonata: tanti i commenti che ha scatenato questa versione dell’ex paparazzo.

Fabrizio Corona modello con addominali in vista: “50 anni, 6 di galera”

“50 anni, 6 di galera, 5 mesi di comunità e da 2 anni in detenzione domiciliare. Provaci tu!”, commenta Fabrizio Corona a commento del video che lo vede protagonista. Dietro le quinte della sfilata era presente anche il figlio Carlos Maria, che sembra ormai intenzionato a seguire le orme del padre. Il ragazzo si è presentato vestito di un abito elegante e si è mosso nel backstage dell’evento rispondendo alle domande dei giornalisti. Carlos Maria ha ammesso di trovare piuttosto interessante il mondo della moda, ma di non sentirsi portato pienamente per questa carriera: “È un mestiere interessante… La moda non la seguo molto, però potrebbe essere un’opportunità in concomitanza con l’università”, ha detto.

Il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric è pronto a passare all’Università: il ragazzo ha scelto di restare a Milano, dove al momento si è riunita la sua famiglia e tra qualche settimana comincerà il suo percorso di studi alla Cattolica. Ne parla ai microfoni in modo entusiasta: “Lettere e filosofia in Cattolica. Mi piace molto Hegel perché è l’ultimo filosofo dei sistemi complessivi… e anche Kant… Mi piace storia letteratura, filosofia geografia in parte…”.

Fabrizio Corona divide i social: “Non ti vantare, ci dobbiamo vergognare”

Intanto Corona senior è finito al centro di una nuova polemica per la sua parentesi da modello alla Milano Fashion Week, l’evento che ogni anno vede i più celebri brand del mondo dell’alta moda presentare le nuove collezioni. Dopo tanto tempo dall’ultima apparizione ad un evento pubblico Fabrizio si è mostrato con un fisico decisamente scolpito, un nuovo taglio di capelli e i tatuaggi che i suoi fan hanno imparato a conoscere seguendolo sui social.

Sul suo profilo Instagram si è scatenata una guerra di commenti tra chi lo accusa e chi lo difende. C’è chi suggerisce all’uomo di non vantarsi degli anni di galera che ha scontato, scrivendo questo sotto il post pubblicato da Corona: “Non ti vantare che hai fatto 6 anni di galera perché non é bello, te lo dice uno che ha 34 anni e se ne fatti 8 continui non come è te che entravo e uscivi ok, io credo che ci dobbiamo solo vergognare di quello che abbiamo fatto, ok”.

Come al solito la figura di Fabrizio Corona e le sue azioni continuano a dividere il popolo del web e, più in generale, l’opinione pubblica. C’è chi lo idolatra e chi lo ritiene un pessimo esempio: un dualismo tipico dei personaggi controversi.