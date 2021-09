Elodie e la rivelazione sulla storia d’amore con Marracash: “È faticosa, siamo molto diversi”

Elodie, si lascia andare ad una confessione sulla sua situazione sentimentale con il rapper Marracash. Aumentano i dubbi su una loro crisi

Aria di crisi tra Elodie e Marracash?

Non c’è coppia più bella e amata, oggi, nel panorama della musica italiana, come quella composta da Elodie e Marracash. Lei va come una scheggia accumulando successi e lui pure: 12 dischi di platino e 7 dischi d’oro. La Di Patrizi è pronta per il suo nuovo singolo “Vertigine”, che uscirà domani 24 settembre e intanto sfoggia tutta la sua bellezza sulla copertina di Vanity Fair, dove posa con una lunga chioma corvino, in supporto all’ onlus Pangea, per aiutare le donne afghane.

La cantante di “Andromeda” e il fidanzato rapper apparivano sempre insieme, soprattutto sui social. Nel 2019, quando ufficializzarono la loro relazione sul red carpet al Festival di Venezia si guadagnarono persino il titolo di “The Carters italiani”, come Beyonce e Jay-Z. Ma ultimamente le cose sono cambiate, tanto che sono iniziate a girare le voci su una loro presunta crisi. Ma è realmente così?

Certo, a far crescere i dubbi ci ha pensato la diretta interessata con una dichiarazione che ha lasciato un pò tutti perplessi. A Vanity Fair infatti, l’ex concorrente di Amici ha detto quali sono gli uomini più importanti della sua vita in questo momento. Cosa ha risposto? Senza pensarci due volte ha fatto i nomi dei suoi manager, Max Brigante e Jacopo Pesce e quello del suo storico amico e paroliere Alessandro Mahmoud.

La risposta della cantante

Elodie non ha voluto entrare nei particolari, ma rispondendo alle domande di Simone Marchetti, sulla sua love story, ha commentato: “È stimolante e faticosa. Questo mestiere crea degli alti e bassi. Siamo molto diversi. Io più leggera. Lui è come se scrivesse con il sangue. Mi piace questa diversità. Le storie d’amore vanno tutte inventate, non ci sono schemi.”

Insomma nessuna rottura, ma sicuramente qualcosa di faticoso. La sua risposta infatti è stata più concentrata sulla diversità dei caratteri che su qualcos’altro. Diversità che però è anche stimolante. Per adesso i fan possono stare tranquilli anche se al momento non c’è nessuna intenzione di diventare in tre.

La cantante su questo punto ha le idee molto chiare e a riguardo ha semplicemente risposto: “Oggi no. Perché non accetterei di essere deludente”.