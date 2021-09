E’ una delle protagoniste più amate de Il Paradiso delle signore, nelle vesti di Ludovica: sapete chi è il fidanzato di Giulia Arena? Scopriamolo insieme.

La serie televisiva de Il Paradiso delle Signore continua a riscontrare ottimi successi, in particolare anche questa nuova stagione si è aperta con il botto e sta tenendo alta l’attenzione degli appassionati. Tra le protagoniste indiscusse c’è il personaggio di Ludovica Brancia di Montalto, vice presidente del Circolo della fiction. Proprio in queste ultime puntate Ludovica sembra essere ad una svolta decisiva: intende continuare il suo rapporto con Marcello, in barba alle differenze sociali e vuole mantenere questa posizione anche a costo di sacrificare il suo ruolo professionale.

Chi è che presta il volo a Ludovica? E’ la bellissima ex Miss Italia, Giulia Arena. Una folta schiera di fan vorrebbe conquistare il suo cuore ma non c’è posto per nessuno, se non per il suo tanto amato fidanzato. Scopriamo di chi si tratta.

Chi è il fidanzato di Giulia Arena?

E’ bellissima e talentuosa ed interpreta uno dei personaggi di maggior successo de Il Paradiso delle signore, ovvero Ludovica. L’attenzione del pubblico televisivo e soprattutto quello del web è curioso di scoprire, però, dettagli della vita privata dell’attrice e, in particolar modo, le sue vicissitudini d’amore.

Chi ha conquistato il cuore di Giulia Arena? Il suo compagno si chiama Anton Giuseppe Morra. Di lui si conosce ben poco e questa riservatezza c’è anche nella vita di coppia, tanto che sia Giulia che Anton Giuseppe sono poco avvezzi ai riflettori e al gossip, cercando di vivere il loro amore nella totale privacy.

Dalle informazioni note, si sa che Giulia Arena e Morra si sono conosciuti ancor prima che la bellissima attrice partecipasse al concorso di bellezza di Miss Italia, dove salì sullo scranno più alto guadagnandosi lo scettro di reginetta nel 2013.

Galeotto per il loro amore è stata la Facoltà di Giurisprudenza internazionale all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e difatti Anton Giuseppe Morra ha continuato la sua carriera in ambito legale.

“Non mi aspettavo …”

In una passata intervista a TvDiPiù, Giulia Arena ha confessato dettagli della sua vita privata. Commentando la sua vittoria a Miss Italia, Giulia ha chiaramente ammesso di non aspettarsi affatto di uscirne vincitrice, così come non si aspettava di trovare l’amore nelle braccia del suo amato Morra.

Da poco aveva concluso gli studi e l’unica ambizione dell’attrice de Il Paradiso delle Signore era quello di coltivare la carriera.

Nella fase di conquista con il suo compagno, l’Arena ha raccontato come tutti i primi passi e le varie iniziative siano state prese dal suo fidanzato che, di fronte alla determinazione di far breccia nel suo cuore, è stato premiato per aver avuto tanta pazienza.

All’inizio Giulia sembrava più titubante nel voler iniziare una relazione, tanto più che amava la sua autonomia e indipendenza, ma alla fine ha ceduto: “Ci ho pensato bene e ho deciso di vivere con te” ha detto l’attrice al suo compagno.