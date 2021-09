Uomini e Donne, anticipazioni 24 settembre: l’incredibile epilogo dell’esterna tra Ida Platano e Marcello

Anticipazioni e curiosità sulla puntata di oggi, venerdì 24 settembre, di Uomini e Donne, in onda su Canale 5 dalle 14,45. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni sulla puntata odierna

Questo pomeriggio, dalle 14.45 circa, su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento con il programma cult di Canale 5 – ideato e condotto da Maria De Filippi – Uomini e Donne. Andiamo a vedere tutte le anticipazioni di venerdì 24 settembre. Nelle scorse puntate intravisto i primi avvicinamenti dei tronisti di questa stagione: prime esterne, ma anche prime scintille, come quelle tra Joele Milan e Matteo Fioravanti. Senza dimenticare il debutto stagionale di Gemma Galgani, che ha raccontato i suoi nuovi ritocchi estetici.

Ma a tenere banco in questi giorni sono soprattutto i protagonisti del trono over. Biagio Di Maro e Armando Incarnato hanno intrapreso nuove conoscenze, ma sono state le polemiche tra i due a prendersi il centro della scena. Quest’oggi, protagonista, sarà invece la dama Ida Platano, corteggiata da due cavalieri: Graziano e Marcello.

Cosa accadrà durante la puntata

Ida Platano ha mostrato sin da subito un certo interesse per Marcello, tanto da invitarlo in esterna. Oggi, la dama, racconterà che, nonostante la bella serata, qualcosa è andato decisamente storto. Infatti, dopo l’uscita, mentre Platano accarezzava i capelli del cavaliere, quest’ultimo si è addormentato, tra lo stupore – e una certa irritazione – della dama.

Inoltre, un nuovo scontro tra la dama torinese Gemma Galgani e l’opinionista Tina Cipollari è alle porte. La dama si lamenterà dell’assenza di corteggiatori in queste prime puntate: infatti, ancora nessuno è sceso nel parterre per lei. Tina, sottolineerà – con il suo fare pungente – che i ritocchi estetici dell’estate sembrano non aver cambiato il trend della sua esperienza nel programma. Le scintille in studio sono assicurate.