Il Paradiso delle Signore, anticipazioni venerdì 24 settembre: i segreti di casa Amato

Come di consueto nel primo pomeriggio di venerdì 24 settembre andrà in onda un nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, ecco alcune anticipazioni sulle avventure dei protagonisti.

Dal 13 settembre ha preso il via la sesta stagione de Il Paradiso delle Signore che sembra aver convinto fin da subito il pubblico da casa conquistando 1 milione e mezzo di telespettatori e riuscendo a mantenere una media costante nel corso della settimana precedente.

I segreti di casa Amato

Il segreto di Giuseppe diventa sempre più ingombrante, l’uomo per provare a calmare le acque ha fatto spedire una lettera a Girolamo in Germania nel tentativo di tenere nascosta l’esistenza di un figlio segreto di cui Agnese non deve sapere assolutamente nulla. Purtroppo però, Giuseppe sarà intercettato da Tina proprio mentre si trova a discutere con Girolamo. La figlia si renderà subito conto che qualcosa non va ma il padre proverà a tranquillizzarla invitandola a non rivelare quest’incontro alla madre.

Il piano di Vittorio

Gabriella ha deciso di rimandare la sua partenza per Parigi, in modo da poter ancora dare una mano al Paradiso dove Vittorio non ha ancora trovato un sostituto. Nonostante ciò Conti, preoccupato per la vita matrimoniale dell’amica, deciderà di organizzare un piano per raggiungere Cosimo e non tardare la partenza. Secondo le anticipazioni il piano architettato dal manager funzionerà, ma prima ci sarà una festa d’addio piena di affetto e malinconia.

Flora al Paradiso?

La partenza di Gabriella ha messo in seria difficoltà Vittorio che non ha ancora trovato una sostituta in grado di prendere il posto della talentuosa stilista. Le anticipazioni ci rivelano che per una fortuita coincidenza Conti, sul filo del rasoio dell’inizio della nuova stagione, potrebbe trovare una sostituta altrettanto capace, si tratta di Flora. Ravasi arrivata a Milano per incontrare Adelaide, lascerà per sbaglio il quaderno con i bozzetti dei suoi disegni al Magazzino che verrà trovato da Vittorio, il quale si renderà subito conto del talento della giovane ragazza.