Linda Evangelista, la terribile confessione: “Sono stata brutalmente sfigurata”

Negli anni Novanta, Linda Evangelista è stata una delle super top più pagate. Da tempo, però, a differenza delle colleghe, ha smesso di lavorare con la sua immagine. La motivazione di quanto successo è stata data direttamente da lei che, attraverso un post su Instagram, si è lasciata andare ad una dura confessione.

Classe 1965, Linda Evangelista è considerata una delle super top degli anni Novanta. Insieme a Christy Turlington e Naomi Campbell ha composto il trio delle modelle più acclamate e ricercate degli anni d’oro della moda internazionale. Ha calcato le passerelle di tutto il mondo sfilando per stilisti del calibro di Chanel, Dolce e Gabbana, Versace, Valentino, YSL o Dior, diventando una delle donne più desiderate di sempre.

Di una bellezza elegante ed eterea, la Evangelista ha continuato a lavorare nel mondo della moda anche dopo la carriera di modella. Da qualche anno, tuttavia, è sparita dalle scene e le poche foto che si hanno di lei raccontano di una donna profondamente trasformata e resa quasi irriconoscibile. I titoli di giornale che hanno descritto la ex top model come “irriconoscibile ed ingrassata” – come scrisse il Daily Mail nel 2017 – hanno affondato il dito nella piaga, ma la verità che si nasconde dietro il cambiamento fisico di Linda Evangelista è ben più drammatica.

Linda Evangelista, il post Instagram: “Non sembro più me stessa”

È stata la stessa Evangelista a decidere di spiegare perché, dopo anni passati a lavorare con la sua immagine, abbia deciso di sparire dalle scene.

Con un toccante e sincero post su Instagram, la ex top model ha ammesso di essere stata sfigurata da un intervento di chirurgia estetica inizialmente finalizzato a ridurre le cellule di grasso.

“[…]Ai miei follower che si sono chiesti perché non ho più lavorato, mentre le carriere delle mie colleghe sono state in ascesa, la ragione è che sono stata brutalmente sfigurata dalla procedura Coolsculpting di Zeltiq, che ha fatto l’opposto di quello che ha promesso […]”, ha iniziato a raccontare la Evangelista.

Il trattamento cui si è sottoposta, infatti, pare abbia aumentato e non diminuito le cellule di adipe rendendola “permanentemente deformata”.

La ex top model, tuttavia, ha tentato di risolvere il problema ricorrendo a due interventi di chirurgia correttivi, ma a nulla sono valsi i suoi sforzi.

“Sono stata resa, come i media hanno sottolineato, irriconoscibile”, ha spiegato Linda Evangelista che ha sviluppato una iperplasia adiposa paradossa – medicalmente indicata come PAH – un effetto collaterale raro della criolipolisi.

Linda Evangelista in depressione per il suo aspetto

Il profondo cambiamento estetico che ha deformato Linda Evangelista, dunque, è la causa di un effetto collaterale della criolipolisi, trattamento che riduce in maniera non invasiva il grasso del corpo attraverso il raffreddamento cutaneo localizzato.

Assistere ad una trasformazione così radicale del proprio aspetto, ha gettato la ex top model in uno stato depressivo che l’ha portata a non voler più uscire da casa.

“Ho sviluppato una iperplasia adiposa paradossale che non solo ha messo in crisi le mie fonti di sussistenza, mi ha provocato anche una profonda depressione e un enorme disprezzo del mio aspetto – ha raccontato -. In questo processo mi sono chiusa in me stessa. Sono diventata una reclusa”.

L’intenzione della Evangelista, tuttavia, è di poter uscire a testa alta e raccontare pubblicamente la sua storia.

“Sono così stanca di vivere in questo modo – ha concluso lei – . Vorrei uscire dalla mia porta a testa alta, nonostante non sembri più me stessa”.