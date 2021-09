Grande Fratello Vip, tutte evitano lo scontro con Soleil? Cosa hanno detto Manila e le Principesse

All’interno della casa del Grande Fratello Vip si costruiscono le prime alleanze, m a tenere banco sono le parole di Jessica, una delle sorelle Selassié, su Soleil Sorge. Ecco tutto quello che è accaduto.

Le parole di Manila Nazzaro

Dopo qualche giorno di calma si iniziano ad intravedere le prime alleanze e le prime strategie nella casa del Grande Fratello Vip. Il reality, condotto tutti i lunedì ed i venerdì su Canale 5 da Alfonso Signorini, era stato accusato sui social di un certo lassismo. Ma le cose sono decisamente cambiate. Ad aprire le danze è stata una delle concorrenti più in vista della casa, ovvero l’ex Miss Italia Manila Nazzaro. La conduttrice si è espressa su Soleil Sorge e sulla vicenda che vede coinvolto Gianmaria Antinolfi.

Ha spiegato Manila Nazzaro: “Soleil è una schietta e diretta. A me Soleil piace molto, potete dire quello che volete ma per me è fighissima e voglio interagire con donne così che sono dirette. […] Vi dico che in confessionale mi hanno chiesto cosa penso di questa storia. Vedrete che anche domani lui non riuscirà a tenere testa a Soleil”. Insomma, sta per nascere un’alleanza all’interno della casa? Vedremo.

La strategia delle Principesse

Ma, nella giornata di ieri, un altro scossone all’interno del gruppo è arrivato dalle sorelle Selassié. Dopo una discussione avvenuta in cucina tra Jessica e Soleil, Clarissa ha messo in guardia sua sorella dallo scontrarsi con l’ex di Uomini e Donne. Ha spiegato: “Non metterti contro di lei, è più forte di noi. So che tu non vuoi andartene, io potrei uscire anche oggi, ma lo dico per te. Sui social la odiano, ma lascia che sia lei a rivelarsi per quello che è”.

Non solo: le sorelle hanno lasciato intendere che anche Manila Nazzaro, con i suoi ultimi interventi. abbia voluto ingraziarsi Soleil, considerandola tra le favorite per la vittoria finale. Cosa accadrà stasera durante la messa in mostra di queste clip?