Uomini e Donne, Massimiliano (beccato con un’altra) spiega la rottura con Vanessa Spoto

Uomini e Donne è il programma che fa compagnia agli italiani ogni pomeriggio su canale 5 dal lunedì al venerdì. Nella scorsa edizione è stato seduto sul trono Massimiliano Molliconi. Purtroppo è finita la sua relazione con la corteggiatrice Vanessa Spoto. Ecco il motivo della loro rottura.

Massimiliano Mollicone visto con un’altra. Ecco i dettagli

Nella seconda parte della scorsa edizione si sono seduti sul trono Massimiliano, Samantha Curcio e Giacomo Czerny. Il primo è subito entrato nel cuore dei telespettatori per la sua spontaneità e simpatia. Non sono passati inosservati i lunghi capelli biondi e ricci e gli occhi azzurri. I telespettatori ricordano senza dubbio quando Maria De Filippi gli dava la parola nei momenti in cui si dedicava al momento del caffè. Tra le corteggiatrici ha avuto modo di conoscere la giovane Vanessa Spoto. All’inizio si poneva in un modo che ha messo a disagio Massimiliano perché a parer suo dopo le prime esterne lei sembrava già innamorata. Alla fine sono andati via mano nella mano dallo studio, ma pare che le cose non siano andate bene. C’è un motivo ben preciso che ha causato la loro rottura, anche se il ragazzo è stato beccato in compagnia di un’altra ex corteggiatrice.

“Si è creata una situazione di tensione”

In poche parole c’è stata una segnalazione che ha fatto scatenare il gossip. Massimiliano è stato avvistato in compagnia di Eugenia Rigotti, ovvero la corteggiatrice che non ha scelto e questo ha scatenato il web. Il diretto interessato è intervenuto per spiegare che sta conoscendo nuove persone, ma non si tratta di Eugenia che stima, ma come una semplice amica. Per quanto riguarda la storia con Vanessa, ha utilizzato queste parole: “Appena usciti dal programma la nostra storia è andata a mille. Abbiamo vissuto un amore assurdo: lei si è trasferita a casa mia e stavamo sempre insieme…Si è creata una situazione di tensione per tutti: avevamo idee diverse su come vivere la vita di coppia. Ho cercato più volte di farle presente che sarebbe stato giusto mantenere i nostri spazi. Ero perennemente insieme a lei avevo difficoltà a vedere gli amici…Ogni volta che le facevo presente queste difficoltà e le dicevo che era opportuno stare un po’ separati mi sembrava non la prendesse bene, come se la stessi lasciando”.

“La relazione era diventata invivibile”

Poi ha proseguito: “Questi ritmi di coppia non erano adeguati. Siamo ragazzi: io 21 anni e lei 19, è giusto che conserviamo la nostra autonomia. Non ci trovavamo nei nostri modi di pensare…La relazione era diventata invivibile probabilmente anche per una questione di maturità”. Sembra proprio che la loro relazione sia giunta al termine. Dalle parole si evince che Massimiliano non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro. Molti sperano in un ritorno di fiamma mentre altri credono che sia un capitolo ormai chiuso.

