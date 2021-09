Un Posto al Sole, anticipazioni venerdì 24 settembre: Adele è in seria difficoltà

Come di consueto nella prima serata di venerdì 24 settembre andrà in onda un nuovo episodio di Un Posto al Sole, ecco alcune anticipazioni sugli eventi che dovranno affrontare gli inquilini di Palazzo Palladini.

In onda dal 1996, Un Posto al Sole è una delle soap opera più seguite del panorama televisivo italiano grazie ad affascinanti trame e coinvolgenti storie d’amore a cui i telespettatori non possono fare a meno di affezionarsi. Attualmente la serie conta 26 stagioni per un totale di 5777 puntate.

Adele è in seria difficoltà

Le prove trovate da Franco durante le sue indagini conducono direttamente a Mauro, infermiere nonché nuovo compagno di Adele. La donna è molto preoccupata da questa scoperta e non sa se mettere in dubbio il suo nuovo compagno e raccontare della sua relazione a Giulia e Niko. Ad aggravare la situazione si aggiunge un particolare che potrebbe scagionare Renato da tutte le accuse: Mauro e Susanna non andavano d’accordo. Cosa succederà adesso?

Una svolta nelle indagini?

Nel frattempo Manlio ha qualcosa da confessare riguardo Susanna, un dettaglio che aprirà molte nuove piste. Infatti Picardi rivelerà che un uomo misterioso che in passato ha avuto un legame con la donna si è fatto vivo e potrebbe nascondere qualcosa di molto importante. Ma chi è quest’uomo avvolto nell’oscurità?

Serena e Filippo

Tra Serena e Filippo le cose sembrano andare sempre peggio. La donna ha infatti scoperto che Sartori e Viviana continuano a scambiarsi messaggi pur essendo molto distanti. Questo dettaglio porterà i due coniugi all’ennesima lite. Serena dopo lo scontro, cercherà conforto in Marina, la quale a sua volta è molto preoccupata per Fabrizio che ormai sembra essere fuori controllo a causa della situazione in cui versano i suoi affari.