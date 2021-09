La Vita in Diretta, Alberto Matano torna a parlare di Barbara D’Urso | Le sue parole

I programmi della nuova stagione televisiva sono finalmente iniziati. Secondo le prime statistiche sugli ascolti, La vita in diretta condotto da Alberto Matano ha “battuto” Barbara D’Urso con il suo Pomeriggio Cinque.

Proprio in occasione del suo ritorno sul piccolo schermo, il giornalista Alberto Matano ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi durante la quale, oltre a raccontare di sé e della passione per il suo lavoro, ha fatto dei riferimenti sia al ridimensionamento dei programmi della D’Urso, sia al suo rapporto con una delle regine della televisione: Mara Venier. Scopriamo insieme le parole di Alberto.

A ognuno il suo

Alla base dell’eccellente carriera di Alberto Matano, oltre a tanto studio e a tanti sacrifici, vi è solo una cosa: la passione. Il giornalista, infatti, già prima della laurea in giurisprudenza conseguita all’università La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere sul quotidiano Avvenire, mosso non solo dalla sua evidente propensione per la scrittura, ma anche e soprattutto dall’amore per il giornalismo. Amore di cui Alberto ha anche parlato durante l’intervista rilasciata a Oggi: “Alle medie, a Catanzaro, una professoressa ci faceva fare il telegiornale in classe e da lì ho iniziato a sognare il Tg1“.

Ad oggi, Alberto Matano è la dimostrazione di quanto la determinazione e la forza di volontà siano aspetti fondamentali nella vita di tutti noi. Il giornalista, infatti, a distanza di tanti anni è riuscito a realizzare il suo sogno: dal 2013 al 2019 Alberto ha condotto l’edizione delle ore 20.00 proprio del Tg1.

Successivamente, con il proseguire dell’intervista, Alberto Matano ha espresso la propria opinione riguardo alla situazione della sua “rivale” al timone di Pomeriggio Cinque: “Barbara D’Urso è riuscita a stabilire un filo diretto con il suo pubblico, fidelizzandolo, perché aveva un suo modo di raccontare i fatti. Un conto sono i contenuti e un conto è lo stile. Lei negli anni ha sempre avuto la sua impronta, che l’ha distinta dalle altre conduttrici, non capisco perché rinunciare a tutto questo”.

Lavoro e amicizie

Come in ogni ambiente lavorativo, anche nel mondo dello spettacolo è possibile che tra colleghi nascano sinceri rapporti di amicizia. Questo è proprio ciò che è successo tra Alberto Matano e Mara Venier. I due conduttori sono molto amici e, a tal proposito, ai microfoni di Oggi, Matano ha dedicato un pensiero speciale anche al suo rapporto con zia Mara: “Con lei c’è un dato umano di calore e amicizia che ci lega profondamente. C’è un reciproco riconoscimento di ciò che siamo e di ciò che sappiamo fare. Io riconosco i suoi molteplici talenti, l’empatia, la naturalezza, la simpatia. Ma anche la sua grande conoscenza del mezzo televisivo: imparo sempre qualcosa da lei”.

Rispetto, lealtà e stima reciproca sono ingredienti fondamentali per ogni tipo di rapporto. Alberto Matano lo sa bene e, proprio per questo, oltre a essere molto amato dai suoi fedeli telespettatori, è anche rispettato e benvoluto da amici e colleghi.