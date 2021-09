Una Vita, anticipazioni venerdì 24 settembre: il pentimento di Bellita

In attesa di un nuovo episodio di Una Vita, ecco alcune anticipazioni sulle avventure che dovranno affrontare i protagonisti nella giornata di venerdì 24 settembre.

Ideata da Aurora Guerra, Una Vita è una delle soap opera di maggiore successo degli anni in cui è riuscita a conquistare milioni di telespettatori in Spagna e in Italia, affascinati dalle meravigliose ambientazioni del quartiere di Acacias, rapiti dalle intriganti avventure dei protagonisti e dalle loro coinvolgenti storie d’amore.

José e Bellita

Nelle ultime settimane il rapporto tra Bellita e José è stato complicato, infatti la bellissima notizia della gravidanza di Cinta ha spinto la donna a voler partire per l’Argentina e raggiungere la figlia per starle accanto in un momento così importante e delicato. D’altro canto il marito si è inizialmente rifiutato di appoggiare l’idea di Bellita convinto che una visita in questo momento sarebbe stata invadente e che Cinta sarebbe stata in grado di cavarsela da sola. Del Campo non si è lasciata convincere dall’uomo decidendo di partire a prescindere dalla sua presenza. Tuttavia José ha finito per ripensarci e recarsi alla stazione dove però non è riuscito a raggiungere in tempo Bellita.

Bellita è tornata indietro

Inaspettatamente, José tornato a casa trova Bellita pentita della sua scelta e convinta che non si possa separare dal marito. I due si ricongiungono e la donna si augura di riuscire a vivere la gravidanza della figlia con serenità anche se a distanza, nell’attesa di poter conoscere il nuovo arrivato. Per vivere in maniera positiva e non morbosa questo momento, Bellita dovrà impegnarsi in qualcosa che la distragga e non la lasci pensare.

Casilda e Jacinto sono nei guai

La scomparsa della preziosa stella di Jacques ha messo in crisi Casilda e Jacinto, che credono che il gioiello sia stato mangiato da una pecora. Per provare a ingannare il suo proprietario si rivolgeranno a Servante, il quale proverà a riprodurre una copia della stella. Purtroppo per i due però il duplicato non riuscirà un granché e Casilda e Jacinto dovranno trovare un’altra soluzione.