Belén Rodriguez, dopo Tu Si Que Vales un nuovo progetto in tv

Da quando tanti anni fa ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, Belén Rodriguez non ha mai smesso di far parlare di sé. Anche l’occhio vuole la sua parte, e di certo la bellezza non manca alla celebre showgirl argentina! Ma ciò che ha maggiormente colpito di lei tutti i telespettatori è stata la sua capacità di essere eclettica: un’artista a 360°.

Ammettiamolo, la televisione è piena di “belle che non ballano” e, inizialmente, tutti abbiamo pensato che Belén fosse una delle tante. Negli anni, invece, la showgirl è riuscita a farsi strada e a mostrare tutte le sue qualità: la Rodriguez è, infatti, una bravissima ballerina, una conduttrice capace e sicura di sé e una cantante con una voce dolce e soave. Per tutti questi motivi, e tanti altri, Belén ha ben presto ricevuto grandi consensi sia dal pubblico sia dall’azienda per la quale lavora. Dopo il successo per la conduzione di Tú sí que vales, gira voce che ci siano nuovi progetti in cantiere per la bella argentina. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

L’ascesa di Belén

È una vera e propria stacanovista Belén Rodriguez: nonostante abbia da poco dato alla luce il suo secondo gioiello, Luna Marì, la showgirl non accenna a fermarsi. Pochi mesi dopo il parto, infatti, la Rodriguez è tornata, in splendida forma, alla conduzione del talent show Tú sí que vales, in onda ogni sabato in prima serata, su Canale 5.

Ma non è tutto. Alcune indiscrezioni riportate dal settimanale Vero vedrebbero Belén, prossimamente, al timone di un nuovo show interamente condotto da lei. Per il momento sono solo voci di corridoio: né Mediaset né la showgirl hanno smentito o confermato la notizia. Ricevere la conduzione di un programma tutto suo sarebbe un grande traguardo per la bella argentina la quale, ancora una volta, potrebbe mostrare al grande pubblico tutto il suo talento e la sua professionalità.

Non solo tv

Essere multitasking è una peculiarità che contraddistingue tutte le donne, tra cui anche la nostra Belén. La conduttrice, infatti, oltre a scalare la vetta del successo in tv, è anche riuscita a conciliare la creazione di una bellissima famiglia e di altri progetti importanti ai fini della sua carriera. Belén, infatti, insieme alla sorella Cecilia, ha fondato un brand di costumi da bagno chiamato Me Fui; un brand di abbigliamento casual, Hinnominate, alla cui realizzazione ha preso parte, oltre a Cecilia, anche il fratello Jeremias; ed è inoltre testimonial e socia (dopo aver acquistato una parte delle azioni) di Cotril, azienda che si occupa di beauty e make up.

Dal punto di vista personale, invece, la showgirl è ora felice e innamorata del suo Antonino Spinalbese. I due sono da poco diventati genitori della piccola Luna Marì, la bambina che Belén ha sempre sognato. Un altro grande amore nella vita della conduttrice è rappresentato dal suo primo figlio, Santiago, frutto della storia d’amore, oramai naufragata, tra la showgirl e Stefano De Martino. Antonino è subito riuscito a instaurare un ottimo rapporto con Santi e, tutti insieme, conducono una vita all’insegna dell’amore e della serenità, così come Belén ha sempre sognato.