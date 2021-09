Il passato tormentato di Lady D continua a tornare a galla con aneddoti sconosciuti: adesso emerge una guerra segreta tra la Principessa di Galles e la tata Tiggy. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Oggi la principessa Diana, moglie di Carlo d’Inghilterra, è un vero e proprio personaggio storico e a ben ventiquattro anni dalla tragica notte in cui perse la vita sotto al tunnel dell’Alma, la sua storia e il suo passato continuano a emergere e tenere altissima l’attenzione del pubblico.

Lady Diana, meglio conosciuta come la ‘principessa triste’, ha fatto breccia nei cuori dei sudditi britannici e non solo, per via della sua bellezza naturale disarmante, per la sua ingenua naturalezza che la rendevano la ‘principessa del popolo’ e per il suo animo tormentato dalle vicende sentimentali burrascose legate al suo matrimoni o con il futuro Re d’Inghilterra.

Sulle vicende legata alla sua vita continuano a spuntare storie, vere o presunte, anche di spessore consistente e scioccante: questa volta spunta una vicenda inquietante legate ad uno scontro con Tiggy, la tata dei figli di Lady D., William e Henry.

Guerra tra Diana e Tiggy

La povera Tiggy Legge-Bourke, una lavoratrice molto seria e professionale, tata di William e Harry, ha dovuto subire delle calunnie molto pesanti nella storia di Lady D. Per tale motivo, avendo subito gravissimi danni morali e all’ immagine, aveva avviato una battaglia legale che la vede uscire indenne e soprattutto vittoriosa. Per questo motivo Tiggy sarà risarcita con più di 100 mila sterline, 117 mila euro circa dalla BBC,così come rivelato da Telegraph.

Ma cosa era accaduto? A quanto pare Martin Bashir voleva a tutti costi intervistare Lady Diana e avere da lei notizie sul suo matrimonio fallito con Carlo d’Inghilterra. Per arrivare a questo scopo, ha addirittura architettato un piano diabolico che ha arrecato molti danni alla povera Tiggy, allora tata dei principini.

Il piano di Bashir

Per avere l’intervista, Bashir iniziò a manipolare con astuzia e perfidia la povera Diana, facendole credere che i servizi segreti la tenevano sott’ occhio attraverso il suo staff. Addirittura il giornalista utilizzò delle false ricevute ma quella che fece infuriare Lady Diana fu in particolare quella di un aborto compiuto dalla tata Tiggy.

Diana non aveva un rapporto disteso con la donna, anch’essa di sangue blu, appartenente ad una famiglia benestante e di ottima istruzione. Tra le due c’era l’alone di una cotta giovanile che Tiggy aveva avuto con Carlo d’Inghilterra e quando fu nominata tata dei piccoli principini iniziò una vera guerra per contendersi l’affetto dei bambini, stando a quanto detto dai tabloid inglesi.

Così per la povera Diana non fu difficile abboccare all’esca del giornalista e, pensando che Tiggy avesse abortito un figlio nato dalla relazione con suo marito Carlo, concesse l’intervista alla BBC in cui raccontava, davanti a 23 milioni di persone, del suo “matrimonio affollato”.

La verità pendeva nelle mani di Tiggy che non aveva nessuna relazione con Carlo d’Inghilterra e soprattutto non aveva mai abortito.