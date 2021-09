Impegnata in questo periodo nel ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe decide di sbottonarsi sulla sua vita privata e dice tutta la verità sull’ex marito. Scopriamo insieme i dettagli.

Insieme a Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, Adriana Volpe è passata dal vivere la Casa più spiata d’Italia a sedere nella poltrona nello studio di Cinecittà, dando i propri giudizi sui concorrenti di questa edizione in atto del più noto reality show.

E’ stato infatti il padrone di casa, Alfonso Signorini a scegliere Adriana Volpe come opinionista, apprezzata non solo per la sua bellezza e per il suo charme molto elegante ma anche per la sua schiettezza, capace di dire la verità in modo sempre dolce e gentile.

Adriana Volpe, infatti, è stata una delle concorrenti più apprezzate della passata edizione del Grande Fratello Vip, quotata come potenziale vincitrice se non fosse stato che il suo percorso nella Casa si è dovuto interrompere per una grave tragedia vissuta fuori dal reality, ovvero la scomparsa del suocero.

Adesso che è tornata in scena in nuova veste, il pubblico non placa la curiosità sulle sue vicende private e tutti si chiedono: qual è stato il vero motivo che ha portato alla fine del suo matrimonio? A rispondere, anche in toni molto schietti, è stata la stessa Adriana Volpe.

Adriana Volpe: ecco la verità

Durante la partecipazione di Adriana Volpe come concorrente della passata edizione del Grande Fratello Vip, sono emersi problemi che la conduttrice aveva a monte con il marito Roberto Parli. Prima momenti di gelosia da parte dell’uomo per il percorso vissuto nella Casa dalla ex moglie e successivamente la rottura definitiva tra la coppia una volta che la Volpe ha concluso il reality.

L’amore di Adriana Volpe e di Roberto Parli, noto imprenditore italiano, nonostante la presenza della loro figlia Giselle è giunto al capolinea ma adesso sembrano proprio ‘volare stracci’ nella ex coppia.

Poiché l’attenzione del pubblico italiano sulla vicenda resta molto alta, l’opinionista di Alfonso Signorini decide di dire la sua anche con toni forti e lo fa nello studio di Verissimo, durante la prima puntata dov’è stata ospite di Silvia Toffanin. Adriana Volpe ha così rivelato tutta la verità.

“Il mio ex marito è una persona fragile”

Adriana Volpe ha rilasciato delle importanti dichiarazioni a Verissimo come risposta a quanto affermato in precedenza dal marito sui suoi presunti comportamenti. L’opinionista, considerando che nella loro vicenda c’è di mezzo una minore, ovvero la piccola Giselle, invita tutti a verificare prima di scrivere cose insensate o di dar spazio a dichiarazioni fasulle: “Verificate sempre in che condizioni è chi rilascia delle dichiarazioni”.

Adriana Volpe ammette la gravità delle dichiarazioni fatte dal marito sul suo conto, definendo il suo gesto “una condotta inaccettabile”. L’opinionista del Grande Fratello Vip, però, non serba rancore ma sottolinea come il suo ex marito sia: “Una persona fragile che ha dei problemi, va protetto e rispettato”.

Quale il motivo della fine tra i due? La riposta di Adriana Volpe è stata molto chiara: il suo ex marito stava prendendo una strada che lei condivideva e, nonostante la sua lotta per tenere salda la famiglia, le loro strade si sono divise.