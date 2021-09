Alex Belli, avete mai visto Katarina, prima moglie dell’attore? Ecco chi è e cosa fa nella vita

Alex Belli, diventato famoso per essere stato uno dei protagonisti di Centovetrine, oggi è anche uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Felicemente spostato con Delia Duran, l’attore come sanno i ben informati, in passato era già convolato a nozze. Con chi? Scopriamolo

Dal set ai reality show

L’ex volto di Centovetrine, Alex Belli, dal 26 giugno di quest’anno, è sposato con la modella e attrice venezuelana Nusat Del Valle Duran Perez detta Delia. Oggi è inoltre uno dei concorrenti del reality di Alfonso Signorini, Grande Fratello Vip, anche se l’attore non è nuovo a questi format televisivi.

Oltre ad aver calcato il set della soap di Mediavivere ambientata a Torino e di altre serie TV, l’artista ha partecipato nel 2015 a L’Isola dei Famosi. All’epoca era ancora sposato con Katarina Raniakova.

Il matrimonio turbolento tra Alex Belli e Katarina Raniakova

I due convolarono a nozze nel 2013 divorziando 4 anni anni dopo. Quando Belli si trovava a L’Isola dei Famosi la coppia entrò in crisi a causa del tradimento di lui con una compagna di avventura, Cristina Buccino. L’attore ammise le sue colpe in un’intervista rilasciata a Vanity Fair, ma nonostante ciò, gli ex coniugi continuarono ad essere uniti, ancora per qualche anno.

Furono anni piuttosto turbolenti, caratterizzati da litigi e incomprensioni. Scontri che proseguirono anche dopo la separazione, sui social. I due ex infatti, non riuscirono a proteggere la loro privacy, mettendo sotto gli occhi di tutti i loro dissapori. Katarina non esitò ad accusare il suo ex marito di falsità, dicendo che aveva preso in giro tutto il pubblico, quando parlava del suo desiderio di avere dei figli.

Secondo la donna, Belli sarebbe impossibilitato a procreare e questa affermazione, piuttosto pesante, detta tra l’altro sui social, aveva gettato l’uomo in un profondo dolore, tanto che nella trasmissione Live non è la d’Urso, definì la sua ex moglie, come una delle più grandi delusioni della sua vita.

Chi è Katarina

Katarina Raniakova è una modella slovacca, ma è famosa anche per essere un’Influencer e una food blogger. Il suo profilo Instagram è seguito da 1.195 follower ed è ricco di foto che la ritraggano mentre fa sport, in relax, al mare, ma anche dietro i fornelli. La cucina infatti è una delle sue più grandi passioni. La donna ha anche recitato in un film intitolato Io e mio fratello.