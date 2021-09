Carolina Crescentini: vita privata e carriera della celebre attrice

Scopriamo qualcosa in più su Carolina Crescentini, la protagonista della serie TV I bastardi di Pizzofalcone.

Vincitrice nel 2011 come migliore attrice non protagonista sia di un Nastro d’argento per 20 sigarette che di un Ciak d’oro per Boris – Il film, Carolina Crescentini è uno degli esempi per eccellenza di che cosa voglia dire seguire le proprie passioni. Figlia di commercialisti e con un background scientifico, compie il primo passo verso il mondo della recitazione all’università, quando si iscrive alla Facoltà di Lettere, indirizzo Spettacolo. Ben presto capisce che è quella la sua strada, frequenta diversi laboratori teatrali e la scuola di recitazione Teatro Azione, diretta da Isabella Del Bianco e Cristiano Censi, fino a guadagnarsi l’ammissione al Centro sperimentale di cinematografia: qui si diploma nel novembre del 2006 e così ha inizio il suo sogno.

La carriera di Carolina Crescentini

Le prime apparizioni di Carolina Crescentini sono per piccoli ruoli in teatro, cinema e televisione. Partecipa alla miniserie tv, in onda su Canale 5, Carabinieri – Sotto copertura, e gira numerosi cortometraggi, tra cui Fib 1477 di Lorenzo Sportiello, presentato alla 63ª Mostra del cinema di Venezia, e Thermae di Christian Filippella, in concorso allo Screamfest e proiettato al Grauman’s Chinese Theater di Hollywood.

L’esordio al cinema

Il debutto sul grande schermo è con H2Odio (2006), diretto da Alex Infascelli. Ma è l’anno seguente che riesce a imporsi nel panorama cinematografico italiano vestendo i panni della protagonista Azzurra nel film Notte prima degli esami – Oggi di Fausto Brizzi. Dopo diversi ruoli sul piccolo schermo, ritorna ancora alla ribalta al cinema con Parlami d’amore, tratto dall’omonimo romanzo di Carla Evangelista e Silvio Muccino, per il quale riceve una candidatura come miglior attrice non protagonista ai David di Donatello.

La bambina che non voleva cantare

Film, serie televisive, videoclip: Carolina Crescentini non si è mai fermata e ha continuato a regalare al pubblico emozioni fortissime con le sue interpretazioni. Memorabile la sua performance in La bambina che non voleva cantare, il film diretto da Costanza Quatriglio e liberamente ispirato al libro autobiografico Il mio cuore umano della cantante Nada Malanima. Qui Carolina Crescentini ha dovuto affrontare l’arduo compito di vestire i panni della madre della celebre cantante, nonché amica dell’attrice, Viviana Fenzi. Un compito che ha portato a termine in maniera eccelsa, conquistando l’ambito Premio Flaiano.

I bastardi di Pizzofalcone

Riconoscimento che non l’ha certamente fermata dall’apparire ancora sugli schermi. Proprio in questo periodo, infatti, va in onda la terza stagione della serie televisiva I bastardi di Pizzofalcone. Qui, Carola Crescentini è Laura Piras, la giovane e affascinante PM della città, totalmente dedita al lavoro, che si innamora dell’Ispettore Lojacono (interpretato dall’attore Alessandro Gassmann).

Vita privata di Carolina Crescentini

Quanto alla sua vita privata, dal 2017 Carolina Crescentini è legata sentimentalmente al cantautore Francesco Motta. I due sono convolati a nozze il 7 settembre 2019 e tuttora vivono la loro magica storia d’amore. Sui profili Instagram di entrambi, infatti, sono diversi gli scatti che li ritraggono insieme mentre condividono la loro quotidianità.