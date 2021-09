Grande Fratello Vip: storia già al capolinea tra Manuel e Lulù? | Le ultime notizie

Nelle ultime settimane, gran parte dei telespettatori del Grande Fratello Vip si sono lasciati trasportare dalla tenerezza e dalla semplicità dello speciale rapporto nato tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié.

I due ragazzi, accomunati da una grande sensibilità, sembravano aver instaurato un rapporto davvero speciale all’interno della casa, fatto di abbracci, baci, carezze e lunghe chiacchierate. Da qualche giorno, tuttavia, alcuni comportamenti e alcune affermazioni del ragazzo avrebbero scatenato la gelosia della principessa. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Pensavo fosse amore, e invece…

Dopo il primo bacio, il quale ha fatto sognare tutti i fan della coppia, sembra che Manuel e Lucrezia stiano affrontando una battuta d’arresto del loro rapporto. Il ragazzo, infatti, negli ultimi giorni appare un po’ più distante dalla principessa, interessato solamente a vivere la sua esperienza all’interno del reality e dal rientro in casa di uno dei suoi più cari amici, Aldo Montano, il quale si è temporaneamente assentato a causa di alcuni impegni istituzionali inerenti alla sua partecipazione alle Olimpiadi. E a proposito del ritorno di quest’ultimo, il giovane nuotatore ha espresso il desiderio di tornare a condividere il letto con lui, complici le lunghe chiacchierate tra uomini fatte prima di addormentarsi.

In questo estratto pubblicato sulla pagina ufficiale del Grande Fratello Vip, vi sono Manuel e Lulù intenti ad affrontare il loro primo battibecco causato, appunto, dalla volontà del ragazzo di tornare a dormire con Aldo. Ecco la reazione della principessa: “Qual è il bisogno di dormire con lui? Qual è la tua esigenza? Tanto vi mettete a letto e crollate! Quando prima ho detto: ‘Samy dormi con Aldo’ tu hai detto ‘Oh no, Aldo!’. Cioè, io devo stare là come una stupida dove tu devi scegliere il giorno ecc.? Va beh!”

La risposta di Manuel, il quale non ha battuto ciglio di fronte alla reazione di Lucrezia, è stata la seguente: “Ma perché a letto stiamo a chiacchierare, è una cosa molto naturale…”

L’opinione del papà di Manuel

A proposito del rapporto tra Manuel e Lucrezia, durante una puntata del programma radiofonico Non succederà più, il papà del gieffino, Franco Bortuzzo, ha espresso il suo parere. Nel corso dell’intervista, infatti, l’uomo ha affermato senza mezzi termini che secondo lui la principessa non rappresenta la ragazza giusta per suo figlio.

“Credo di no, conoscendo le sue ex, che rimpiango in modo incredibile. Ragazze strepitose, con caratteri generosi e affabili. Non vedo mio figlio così come con loro. Io lo noto, gli occhi glieli leggo in qualsiasi momento. Qui mi sembra che lui sia sulle sue. Secondo me non rientra nel suo canone, non lo vedo preso assolutamente” ha dichiarato Franco. Non è tutto oro ciò che luccica! Quello che sembrava essere il primo amore nato nella casa si sta pian piano trasformando in un breve flirt giovanile.