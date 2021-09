Pechino Express 9, annunciate le coppie: la lista incredibile dei concorrenti del reality di Sky Uno

Ecco tutte le coppie pronte per la nuova edizione, la nova, del reality di Sky Uno, Pechino Express, condotto da Costantino Della Gherardesca. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Pechino Express, la nuova edizione

Tutto pronta per la nona edizione del reality Pechino Express, condotto da Costantino Della Gherardesca, per la prima volta su Sky Uno. Pur mancando una data di inizio ufficiale – indicativamente nella primavera 2022 – sono stati annunciati tutti i concorrenti, e le relative coppie, del programma. Il percorso, quest’anno, si incentrerà sul Medio Oriente, toccando quattro Paesi: Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi.

Si partirà dalla Cappadocia, in Turchia, attraversando Istanbul e, seguendo l’antica via della seta, si raggiungerà Samarcanda, in Uzbekistan. Poi si viaggerà sin a Petra, in Giordania, mentre la tappa finale sarà a Dubai. La scorsa edizione, che ha riguardato l’Asia, con Cina, Thailandia e Corea del Sud, è stata vinta dalla coppia formata da Nicole Rossi e Jennifer Poni, dette Le Collegiali, perché protagoniste del reality di Rai Due, Il Collegio.

Le coppie

In questa nona edizione troveremo queste coppie: Gli Atletici, formata dal marciatore ed medaglia d’oro a Pechino 2008 Alex Schwarzer e dal medico sportivo Bruno Fabbri; poi la coppia Padre e Figlio, formata dall’ex calciatore Ciro Ferrara e da Giovanbattista, suo terzo figlio. Altra coppia, quella de Gli Scienziati, formata dal chimico e youtuber Barbascura X e Andrea Boscherini, esperto di scienze naturali; in lista anche la coppia de I Fidazantini, formata da Rita Rusic, attrice e modella, e il suo compagno Cristiano Di Luzio, imprenditore.

Altre coppie: Le Tik-Toker, formata dalle influencer Anna Ciati e Giulia Paglianiti; i cosiddetti Pazzeschi, coppia formata dalla conduttrice Victoria Cabello e dell’esperto di comunicazione Paride Vitale. Poi altra coppia sarà quella de Gli Sciacalli, formata da Gianluca Colucci, meglio conosciuto come Fru e da Aurora Leone, entrambi comici del gruppo The Jackal. In seguito la coppia Italia-Brasile, formata da Nikita Pelizon, modella, ed Helena Prestel, modella. Poi ci sarà la coppia de Gli Indipendenti, formata dal cantante Bugo e dal suo migliore amico, Cristian Dondi. Infine, la coppia Mamma e Figlia, formata da Natasha Stefanenko, conduttrice, e da sua figlia Sasha Sabbioni, studentessa.