Beautiful, anticipazioni lunedì 27 settembre: il diabolico piano di Quinn

Come di consueto nel primo pomeriggio di lunedì 27 settembre andrà in onda un nuovo episodio di Beautiful, ecco alcune anticipazioni sulle avventure dei protagonisti.

Ideata da William J. Bell e Lee Philip Bell, Beautiful è una delle soap opera di maggiore successo nel mondo. Trasmessa in circa 100 paesi, attualmente conta 33 stagioni per un totale di 8613 puntate e milioni di telespettatori affascinati dalle coinvolgenti storie d’amore e dalle misteriose avventure vissute dai protagonisti.

La disperazione di Katie

Katie con estremo dispiacere ha scoperto che Bill è ancora innamorato di Brooke. La donna si era illusa che lo Spencer volesse mettere la testa a posto e dedicarsi alla loro famiglia, ma purtroppo così non è, e adesso la Logan non sa che fare: perdonarlo e provare a ricostruire il loro rapporto o lasciarlo per sempre. Nel frattempo Bill ha compreso di aver sbagliato a fidarsi dei consigli di Quinn, di non avere alcuna chance di riconquistare Brooke e di aver fatto soffrire inutilmente Katie. Per questo motivo ha invitato Fuller a non interferire mai più con la sua vita.

Katie e Eric

Le sorelle di Katie proveranno a consolarla per quanto successo, mentre Brooke le assicurerà che tra lei e Bill non c’è stato assolutamente nulla. Katie, cercherà il conforto di Eric, il quale a sua volta è molto preoccupato per quanto sta accadendo. La Logan deciderà di sfogarsi con l’uomo, affermando che secondo lei questa brutta situazione sia da imputare a Quinn. Il Forrester proverà a difendere sua moglie, ma Katie rincarerà la dose dicendo che le farebbe piacere rivederlo al fianco di Donna con cui formava una bellissima coppia.

LEGGI ANCHE—>Beautiful, avete mai visto il marito dell’attrice che interpreta Katie? Famoso attore

Il nuovo piano di Quinn

Nel frattempo Quinn, dopo l’ultimo tentativo fallito, comincerà a progettare un nuovo piano per allontanare Ridge e Brooke. L’obiettivo della Fuller è quello di liberarsi definitivamente della Logan, in modo che la sua amica Shauna non debba temere per il suo matrimonio e la posizione sociale conquistata. Secondo le anticipazioni, Quinn avrà in mente un nuovo losco piano che questa volta potrebbe portare alla disfatta definitiva di Brooke. Ma di cosa si tratta?