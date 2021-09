Una vita, anticipazioni del 27 settembre: caso Marcia, l’incredibile sentenza del Tribunale su Genoveva

Nuova puntata di inizio settimana di Una Vita, la soap spagnola di Canale 5 che appassiona sempre di più il pubblico. Le anticipazioni di oggi 27 settembre, rivelano che Felipe si dimostra veramente sconvolto dall’assoluzione di Genoveva. L’ Álvarez-Hermoso non solo si scontrerà con Velasco, accusandolo di aver manipolato il processo, ma cercherà di spingere Liberto e Ramon verso il ricorso in appello.

Laura mette in cattiva luce Felipe

Scopriamo le anticipazioni di Una Vita, della puntata che andrà in onda oggi 27 settembre, partendo proprio da Felipe, il quale non riesce ad accettare l’assoluzione di Genoveva. L’avvocato ormai è nella rete di Velasco e la sua reputazione è stata compromessa. Le parole di Laura inoltre metteranno luce le strategie messe in atto dal complice della Dark Lady, a tendergli una trappola.

La cameriera infatti dal banco dei testimoni negherà di aver visto Genoveva ricevere l’arma del delitto da Santiago. Ma la donna non si limiterà solo a questo, perchè punterà il dito anche contro Felipe, accusandolo di maltrattare la moglie. Del resto proprio l’Alvarez Hermoso è stato il protagonista di uno scatto d’ira nei confronti dei giornalisti: comportamento il suo, che avvalorerà la tesi di Laura, mettendo il consorte della Salemoron in cattiva luce.

Il consorte di Genoveva sul banco dei testimoni

E le cose di certo non andranno a migliorare per Felipe, soprattutto quando, ascoltando le parole della domestica, non si trattiene di saltarle al collo, dando sfogo a tutta la sua esasperazione. Una scena raccapricciante che decreterà la sua cattiva reputazione. Per tutti i presenti ormai l’uomo è violento e la cameriera non dice altro che la verità.

Felipe però non si arrende e decide addirittura di testimoniare! Genoveva resterà esterrefatta dalla richiesta del marito e si renderà conto che ormai non avendo più niente da perdere, l’uomo agirà solo per distruggerla. Non sa però che Felipe ha già in mente un piano ed è pronto per metterlo in atto contro di lei.

Felipe dunque decide di salire sul banco dei testimoni. Essendo un avvocato lui stesso, sa come comportarsi nei processi e quali tasti andare a toccare per portare il giudice dalla sua parte. Peccato che il suo coinvolgimento emotivo, gli abbia fatto perdere un pò di lucidità. Le anticipazioni di Una Vita di oggi infatti, raccontano che l’assenza di prove non gli darà la vittoria, ma per lo meno riuscirà a far cadere tutte le insinuazioni messe su nei suoi confronti. Ciò non gli impedisce però di aggredire Velasco dopo la sentenza. L’Alvarez Hermoso è furioso e sfogandosi con i suoi amici Liberto e Ramon dichiarerà di voler fare appello!