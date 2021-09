Il Paradiso delle Signore, anticipazioni lunedì 27 settembre: un nuovo misterioso viaggio per Tina

In attesa di un nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda nel primo pomeriggio di lunedì 27 settembre, ecco alcune anticipazioni sugli eventi che dovranno affrontare i protagonisti.

Dal 13 settembre ha preso il via la sesta stagione de Il Paradiso delle Signore che sembra abbia fin da subito convinto il pubblico da casa grazie alle affascinanti tram e coinvolgenti storie d’amore. Questa nuova stagione sarà composta da 160 episodi che accompagneranno i telespettatori per i prossimi mesi. l

La proposta di Vittorio

L’addio di Gabriella ha sconvolto il Paradiso, e adesso Vittorio deve trovare una sostituta, consapevole del fatto che non sarà facile sostituire il talento e la bravura di Rossi. Tuttavia Conti troverà un blocchetto con delle bozze di alcuni abiti proprio all’interno del negozio. L’uomo fin da subito si renderà conto che la mano che ha realizzato questi disegni è un vero talento e farà di tutto per trovarla. Le ricerche lo porteranno a Flora, la quale però molto presto dovrà tornare a New York, ma Vittorio le proporrà di rimanere e iniziare a lavorare per il Paradiso. Cosa farà la giovane Ravasi?

Un nuovo arrivo in città

Le anticipazioni rivelano che in città c’è un nuovo arrivo. Si tratta di Ezio Colombo, l’uomo è tornato a Milano con la sua nuova compagna e la figliastra, ovviamente per poter riabbracciare Stefania. Vittorio, venuto a conoscenza del suo arrivo, gli proporrà un lavoro, chiedendogli di diventare il nuovo direttore della ditta Palmieri. Questa scelta permetterebbe all’uomo di riavvicinarsi alla figlia e di passare più tempo con lei.

Un nuovo misterioso viaggio per Tina

Tina, dopo essere tornata da Londra e aver confessato la fine della sua relazione con Sandro, sembra essere nuovamente pronta a partire, questa volta verso Zurigo, in Svizzera. La giovane Amato però non comunicherà nemmeno alla sua famiglia le motivazioni di questo viaggio, lasciando nuovamente tutti all’oscuro. Tra le ipotesi più accreditate c’è un possibile problema di salute, vista l’ottima reputazione di Zurigo per le cliniche private.