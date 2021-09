Sonia Bruganelli, che lavoro fa l’opinionista del Grande Fratello Vip e moglie di Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli è nota per essere la moglie del prossimo conduttore Paolo Bonolis. Attualmente è presente nel piccolo schermo essere un opinionista grande fratello vip sei accanto ad Adriana Volpe è il conduttore Alfonso Signorini. Non tutti sanno, però, di cosa si occupa in realtà nella vita quotidiana.

La vulcanica Sonia Bruganelli al Gf Vip 6

Quest’anno Alfonso Signorini può contare su due opinionista d’eccezione: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Secondo i telespettatori nella puntata di domani, lunedì 27 settembre, non mancheranno delle discussioni tra le due donne in seguito a una storia realizzata dalla Volpe. In poche parole Sonia ha pubblicato una foto con Giancarlo Magalli, dunque l’altra ha commentato con ironia la loro serata trascorsa insieme. Sicuramente ne vedremo delle belle, ragion per cui non ci resta che attendere la diretta di domani. Sonia Bruganelli è famosa per essere la compagna di vita di uno dei conduttori più amati dagli italiani. Molti non sanno che si occupa di altro nella quotidianità.

Una donna in carriera tra televisione e business

“Il Grande Fratello vip è la cosa più trasgressiva che abbia mai accettato di fare”, ecco cosa ha detto durante una delle sue innumerevoli interviste. Si è laureata in Scienze della Comunicazione ed è subito entrato a far parte del settore della moda in qualità di modella di fotoromanzi. Si è interessata alla televisione quando è stata contattata per partecipare a dei programmi Mediaset nel ruolo di opinionista. In questo modo nel 1977 ha avuto modo di conoscere Paolo Bonolis che poi ha sposato nel 2002 e reso padre di tre figli. In realtà Sonia è anche imprenditrice. Ha creato il brand Happiness e Adele Virgy, una linea di abbigliamento per bambine. Dal 2005 si occupa dei casting delle trasmissioni di Avanti un altro e Ciao Darwin. Oltre a essere una donna in carriera, è anche una madre amorevole e presente. Paolo Bonolis non poteva chiedere di meglio, dichiarazione che ha sempre fatto al mondo intero. Ciò dimostra che sono una coppia affiatata nonostante siano trascorsi tanti anni dal loro primo incontro.

Leggi anche -> Grande Fratello Vip, la tregua tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe dura poche puntate: volano gli stracci sui social

Una donna senza peli sulla lingua

Sonia Bruganelli è temuta dai concorrenti per chi non ha peli sulla lingua. Tutti sanno che è una persona molto schietta e lo sta dimostrando tuttora perché tende ad accendere gli animi della casa con alcune sue affermazioni: “Soleil sembra una fatina, ma secondo me dentro è tutto il contrario. Katia Ricciarelli ha confermato con una certa età quando non hai più niente da dimostrare ti siedi e guardi tutti dall’alto a basso con molta carineria, le altre devono dimostrare e sicuramente tirano fuori gli artigli. Forse anche Manila, ma fa attenzione per come appare e poi più grande”.

Leggi anche -> Adriana Volpe, accuse pesantissime sui social dall’ex marito | Lei cancella il post