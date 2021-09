Uomini e Donne, anticipazioni del 27 settembre: si scaldano gli animi in studio, Gianni Sperti alza la voce con un cavaliere

Il lunedì inizia la settimana, ma porta anche una nuova puntata di Uomini e Donne e sono tantissimi i fan che aspettano con trepidazione gli sviluppi delle dinamiche che coinvolgono i protagonisti del dating show di Maria De Filippi. Ecco le anticipazioni di oggi 27 settembre.

Cosa succederà a Uomini e Donne

Come succede con ogni soap opera che si rispetti, anche i telespettatori di Uomini e Donne, sono curiosi di sapere cosa li attende oggi lunedì 27 settembre. Cosa sarà accaduto durante le registrazioni del programma? Quali sono i personaggi che saranno messi al centro dello studio?

Secondo il Vicolo delle news si seguirà particolarmente la situazione di Ida Platano e ci sarà anche uno scontro. Di cosa si tratta?

Lo scontro di Gianni Sperti e la situazione di Ida Platano

Le anticipazioni di Uomini e Donne, pubblicate dal Vicolo delle news infatti riportano un colpo di scena che coinvolge l’opinionista Gianni Sperti e Stefano Pastore. Quest’ultimo che sta frequentando Angela, non è visto tanto di buon occhio dal collega di Tina, il quale non riesce a sorvolare su alcune questioni, sempre in difesa delle donne. Sarà questo il motivo che accenderà i toni nei confronti del cavaliere, che sarà al centro dello studio assieme alla dama.

Ma sotto l’attenzione di tutti i presenti ci finiranno anche Ida Platino e il suo nuovo ammiratore Marcello. Come sanno i ben informati la dama di Brescia, originaria della Sicilia, si è rimessa in gioco dopo la lunga e travagliata storia vissuta con Riccardo Guarnieri. A quanto pare, dopo le conoscenze di alcuni cavalieri, solo Marcello è riuscito a farle vivere belle emozioni e Ida sembra essere pronta di iniziare un nuovo percorso nel viale dei sentimenti. Cosa è accaduto tra loro? Ci saranno delle novità? Gli spoiler accennano ad un cambio di rotta. Per quale motivo?

L’espulsione di un tornista

In attesa di vedere la nuova puntata di oggi di Uomini e Donne, prevista come sempre alle 14.45 su Canale 5, non si può rimanere indifferenti alla notizia che sta prendendo piede in queste ore sul web, lanciata sempre dal Vicolo delle news. Secondo il portale specializzato in gossip, durante la registrazione di ieri, Maria De Filippi ha espulso dal programma un tronista. Si tratta di Joele. Il ragazzo mentre ballava con la corteggiatrice Ilaria, convinto di non essere sentito, le ha confidato che il suo migliore amico la segue su Instagram e le ha proposto di ricambiare, in modo da poter rimanere in contatto con lei di nascosto.

Per questo motivo Maria ha deciso di mandarlo via.