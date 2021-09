Uomini e Donne, l’incredibile decisione di Maria De Filippi: tronista cacciato in tronco dallo studio

A distanza di poche settimane dall’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne, la conduttrice Maria De Filippi è stata costretta a prendere una drastica decisione a causa del comportamento scorretto di uno dei tronisti.

I programmi della De Filippi sono così seguiti e apprezzati dal grande pubblico proprio grazie alla trasparenza, alla serietà e alla correttezza che sempre vengono applicate. Queste caratteristiche, tuttavia, sono state violate da uno dei tronisti del dating show il quale, all’insaputa di tutti, anche della redazione stessa, ha pensato di eludere le regole del programma. In che modo? Progettando un piano tutto suo per restare in contatto con una delle sue corteggiatrici anche al di fuori della trasmissione. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Tutti i nodi vengono al pettine

Gli appassionati del dating show Uomini e Donne saranno di certo al corrente di tutte le regole del programma. Una delle condizioni riguarda il rapporto tronista/corteggiatore (e corteggiatrice): i ragazzi, infatti, durante tutta la durata della trasmissione, non possono interagire tra di loro se non tramite le esterne, le quali sono sempre documentate e riprese dai cameraman della produzione. Ebbene, uno degli attuali tronisti, Joele Milan, ha progettato un piano per infrangere questa regola.

Durante la sua ultima esterna con la corteggiatrice Ilaria, Joele ha sussurrato qualcosa all’orecchio della ragazza, pensando che nessuno sarebbe riuscito a decifrare le sue parole. La redazione, invece, presumibilmente durante il montaggio della clip dell’esterna da mandare in onda durante la puntata, è riuscita a scoprire il piano architettato dal ragazzo.

Sembrerebbe che Joele abbia confidato alla ragazza di aver trovato il modo di sentirsi, anche a telecamere spente, durante tutto il suo percorso sul trono. Come? Grazie a un amico del ragazzo che segue Ilaria sui social: tramite il profilo di questa persona, Joele avrebbe potuto scambiarsi messaggi con la sua corteggiatrice senza che nessuno (secondo lui) se ne potesse accorgere.

Leggi anche—>Striscia la Notizia, non solo Incontrada e Siani: l’annuncio a sorpresa sul nuovo conduttore

Leggi anche—>Ballando con le Stelle: la rosa dei concorrenti rivelata da Milly Carlucci | Ecco tutti i nomi

La reazione di Queen Mary

Dopo essere venuta a conoscenza delle intenzioni di Joele, Maria De Filippi ha deciso di prendere dei seri e drastici provvedimenti nei confronti del ragazzo. Durante la registrazione di una delle puntate che verrà mandata in onda nei prossimi giorni, Maria ha rivelato il piano del tronista a tutte le sue corteggiatrici. Successivamente, la conduttrice ha poi deciso di cacciare il ragazzo dalla trasmissione.

Le corteggiatrici di Joele, amareggiate e deluse dal comportamento dello stesso, hanno deciso di abbandonare lo studio, dimostrando così tutto lo sdegno provocato dall’amara situazione. Come deciderà di replicare Joele? Proverà a esporre la sua versione o accetterà in silenzio la decisione di Maria? Lo scopriremo nelle prossime puntate.