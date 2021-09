Bige Onal, chi è la bellissima attrice che interpreta Selin in Love is in the Air | Carriera, marito, genitori famosi

Curiosità sulla vita privata e sulla carriera dell’attrice turca Bige Onal, la bella Selin Atakan della soap di Canale 5, Love is in the Air. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

L’attrice Bige Onal

Lei è una delle attrici più amate, e chiacchierate, della fortunatissima soap turca – in Italia in onda su Canale 5 in day time – Love is in the Air. Stiamo parlando della bellissima Bige Onal, che interpreta Selin Atakan, ex fiamma di Serkan. L’attrice Onal è nata nel febbraio del 1990 ad Instanbul. In patria è famosissima, oltre che per la sua carriera, anche per essere figlia dell’ex coppia d’oro del mondo gossip turco Erhan Onal, ex giocatore della Nazionale, con una carriera nel Bayer Monaco e Galatasaray e Mine Baysan, ex super modella.

I genitori di Onal hanno divorziato quando lei aveva 9 anni. L’attrice ha seguito la madre nella sua carriera in Francia, ed ha frequentato il liceo di Saint-Benoit. In seguito, tornata in Turchia, si è iscritta e laureata presso l’Università Bilgi di Istanbul. Onal, ha conosciuto soltanto all’età di 21 anni suo fratello, nato dal primo matrimonio paterno. L’attrice è sposata con il collega Aras Bulut, incontrato sul set di Maral.

Carriera e vita privata

Bige Onal, inizia la sua carriera di attrice nel 2006, nella serie TV Kısmetim otel. Nel 2010 raggiunge il successo con la serie Elde Var Hayaz, in cui interpreta Yeliz e, in seguito, con il ruolo di di Nazli in Benim Adim Gultepe. In Italia è divenuta celebre per il ruolo di Selin in Love is in the Air.

Quest’ultima è l’ex del protagonista Serkan, innamoratosi di Eda, e farà di tutto per riconquistarlo. Nel 2021, Onal, ha recitato nella commedia cinematografica Sen ben Lenin, che ha avuto un grande successo. Molto attiva sui social, è seguita da oltre 1,3 milioni di followers.