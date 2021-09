Ballando con le Stelle: la rosa dei concorrenti rivelata da Milly Carlucci | Ecco tutti i nomi

Alcuni dei programmi della nuova stagione televisiva sono finalmente iniziati. A mancare all’appello vi è ancora Ballando con le stelle, il cui esordio avverrà nel mese di ottobre, come di consueto su Rai 1.

La data prevista per il debutto dello show è stata fissata per sabato 16 ottobre, ma in attesa di rivedere concorrenti e ballerini alle prese con nuove coreografie, la padrona di casa, Milly Carlucci, ha svelato in anteprima quali saranno le tredici celebrità che si cimenteranno a imparare la nobile arte della danza. Scopriamo insieme i nomi dei personaggi che parteciperanno alla nuova edizione di Ballando con le stelle.

I concorrenti ufficiali

Durante la puntata de La vita in diretta andata in onda giovedì 23 settembre, Alberto Matano ha invitato come ospite Milly Carlucci la quale, in anteprima, ha deciso di rivelare i nomi delle celebrità che vedremo esibirsi sul palco di Ballando con le stelle 2021. Ecco la lista ufficiale dei tredici aspiranti ballerini: Arisa; Mietta; Sabrina Salerno; Valeria Fabrizi; Bianca Gascoigne; Albano Carrisi; Fabio Galanti; Andrea Iannone; Valerio Rossi Albertini; Morgan; Federico Lauri (meglio conosciuto come Federico Fashion Style); Alvise Rigo e Memo Remigi.

Tra le varie indiscrezioni sul cast era emerso anche il nome di Paola Barale. La conduttrice, tuttavia, non appare nella rosa dei concorrenti ufficiali, probabilmente per un mancato accordo con la produzione dello show. Come di consueto, anche quest’anno, Ballando con le stelle si svilupperà in dieci puntate, tutte rigorosamente in diretta.

Milly Carlucci ospite di Alberto Matano

In previsione del debutto della nuova edizione di Ballando con le stelle, giovedì 23 settembre Milly Carlucci è stata ospite nella seconda parte del programma La vita in diretta, condotto da Alberto Matano. Durante la trasmissione, la conduttrice ha avuto la possibilità di parlare del suo show e rivelare la rosa ufficiale dei concorrenti in gara. In via del tutto eccezionale, la puntata di ieri de La vita in diretta è stata suddivisa in due parti, intervallate da un avvenimento molto importante per la nostra nazione, specialmente dopo il periodo di limitazioni e restrizioni che abbiamo vissuto a causa della pandemia.

Alle ore 18:00 circa, infatti, è stata trasmessa su Rai 1 la cerimonia durante la quale gli atleti della nazionale, presso il palazzo del Quirinale, alla presenza del presidente Sergio Mattarella, hanno riconsegnato la bandiera dopo la fine delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Tokyo. All’evento ha partecipato anche lo schermitore Aldo Montano, assentatosi temporaneamente dalla casa del Grande Fratello Vip.