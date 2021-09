Andrea Iannone, confessione inaspettata: “Mi manca ma non posso continuare a…”

Andrea Iannone è uno degli uomini sportivi più amati e seguiti degli ultimi anni. Purtroppo non può più gareggiare, ma non ha intenzione di lasciarsi sopraffare dal dispiacere. Durante una delle innumerevoli interviste ha fatto una confessione del tutto giustificata da coloro che lo hanno seguito fin dai suoi primi esordi.

Andrea Iannone e il dolore del ricordo

Nato a Vasto il 9 agosto 1989, Andrea Iannone è noto per essere stato un pilota motociclistico italiano. Ha disputato ben 247 gare e ne ha vinte 13. Purtroppo il 17 dicembre 2019 la sua vita è cambiata, dal momento che la federazione internazionale di motociclismo gli ha vietato di partecipare alle gare perché è risultato positivo al doping. Per questo motivo è stato qualificato per 4 anni e tutti i risultati ottenuti dal 1° novembre 2019 non sono stati considerati validi. Ormai le competizioni in moto sono solo un lontano ricordo che lo tormentano ogni singolo giorno. Non sarà per niente facile non poter coltivare una passione che ha caratterizzato gran parte della sua vita. Di recente ha rilasciato un’intervista alla testata spagnola Mela Chércoles del quotidiano spagnolo As dove ha parlato a ruota libera.

“Bisogna evitare che si ripetano cose del genere”

A detta di Andrea Iannone sarebbe risultato positivo a uno steroide anabolizzante per aver ingerito del cibo contaminato. Purtroppo la sua versione non è risultata attendibile. Ecco cosa ha detto in merito a come si sente: “È come se avessi qualcosa dentro di me che mi uccide pian piano. Quando uno è un pilota lo è per sempre. E io mi sento ancora tale…La moto mi manca ogni giorno, non mi lasciano più fare quello che sapevo fare meglio…Prima di andare a letto ogni sera e quando mi alzo ogni mattina, mi sento un motociclista e mi alleno come un pilota. Vivo come se fossi un pilota. Ma senza correre. Mi manca, ma non posso continuare a pensare solo a quello, perché altrimenti mi uccido o impazzisco“. Inoltre ha aggiunto: “Per la Federazione sono innocente, lo ha dichiarato senza esitazione. E la mia innocenza è stata dimostrata…Quindi non merito questa sanzione. Spero che la mia storia sia d’esempio e che serva a cambiare le regole nel futuro: bisogna evitare che si ripetano cose del genere”.

“Non è giusto pensare se ce la farò”

Andrea è stato anche al centro del gossip per le sue relazioni con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Inoltre nel periodo della pandemia si diceva che avesse un flirt in corso con Cristina Buccino. Ora sembra finalmente aver trovato il sorriso accanto ad un’altra persona. Vive la vita senza il tormento del pensiero di tornare in pista: “Quello di salire di nuovo su una moto è un sogno permanente. Ma non è giusto, adesso, pensare se ce la farò a tornare oppure no”.

