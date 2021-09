Love is in the air, anticipazioni lunedì 27 settembre: la misteriosa scomparsa di Serkan

Come di consueto nel pomeriggio di lunedì 27 settembre andrà in onda un nuovo episodio di Love is in the air, ecco alcune anticipazioni sulle avventure dei protagonisti.

Love is in the air, serie televisiva turca che ha tenuto compagnia al pubblico di Canale 5 nel corso dei mesi estivi, è ormai quasi giunta alla fine anche in Italia. Nonostante il discreto successo ottenuto, nelle ultime settimane è arrivato l’annuncio della chiusura definitiva della serie da parte della casa di produzione.

Il matrimonio tra Eda e Serkan

Nel nuovo episodio di lunedì 27 settembre, Aydan è particolarmente preoccupata per il matrimonio di suo figlio con Eda. La giovane, consapevole delle preoccupazioni della donna, proverà a rassicurarla dimostrandole ancora una volta quanto sia innamorata del giovane Serkan. Aydan percependo la sincerità delle parole di Eda deciderà di accoglierla in famiglia e di regalarle un prezioso anello tramandato di generazione in generazione. Nel frattempo Serkan, dopo aver ricevuto una chiamata di Erdem, si troverà a dover partire in maniera del tutto improvvisa per l’Italia, promettendo solennemente di tornare in tempo per il matrimonio. Ma le anticipazioni rivelano che qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto.

La misteriosa scomparsa di Serkan

Infatti proprio durante il volo verso l’Italia sembra che l’aereo abbia un grave guasto che porterà a non avere più notizie di Serkan. Per questo motivo Eda cercherà di raccogliere più informazioni possibili per due mesi consecutivi senza arrivare ad alcuna conclusione. Inoltre Yildiz, socia di Artlife, si troverà a rilevare tutte le quote della società. Insomma un vero e proprio disastro che porterà a nuovi intriganti sviluppi nelle vite dei protagonisti.

LEGGI ANCHE—>Sara Di Vaira chi è | Carriera | Vita privata

Un nuovo arrivo in città

Nel frattempo in città arriverà Damiz, amico d’infanzia di Eda che si offrirà di aiutarla con l’azienda, in attesa di novità su Serkan. Nonostante siano ormai quasi tutti rassegnati, Yildiz sembra essere ostinata a trovare informazioni utili per avere un quadro più chiaro riguardo la scomparsa della sua dolce metà.