Un Posto al Sole, anticipazioni del 27 settembre: Niko elabora un piano per scagionare il padre

Ritorna anche oggi una nuova puntata di Un posto al Sole e come sempre terrà incollati al piccolo schermo, milioni di telespettatori. Ecco cosa ci raccontano le anticipazioni del 27 settembre, della soap opera italiana più longeva di sempre.

Cosa succede oggi a Un Posto al Sole

Scopriamo le anticipazioni di Un Posto al Sole di oggi 27 settembre, con al centro dell’attenzione Niko che vuole a tutti i costi tirare fuori dai guai suo padre. Il giovane avvocato infatti sta cercando di convincere la Polizia ad indagare su Mauro, perchè è fortemente convinto che sia proprio lui il vero aggressore di Susanna! Nel frattempo Giulia riceve una telefonata a Manlio: quest’ultimo è certo di avere il nome di colui che ha fatto male a sua figlia.

Filippo intanto è sempre più combattuto. E’ diviso dalle donne: Viviana da una parte, con la sua solarità e Irene e Serena dall’altra, che gli ricordano le sue responsabilità di padre e marito. La Cirillo a questo punto decide di metterlo davanti ad una scelta e il Sartori si troverà senza via di scampo.

Niko e Franco indagano su Mauro

Niko e Franco con le loro indagini, sono riusciti ad aprire una nuova pista. Renato non può essere accusato, perchè è innocente e figlio e genero, sono pronti a tutto pur di scagionarlo! I cognati hanno messo gli occhi su Mauro, il nuovo compagno di Adele. L’infermiere infatti non è così bravo e buono come vuol fare sembrare, anzi ha tutta l’aria di nascondere un segreto. Di cosa si tratta? Come se non bastasse è chiaro che tra lui e Susanna non corresse buon sangue.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole di oggi tra l’altro, ci rivelano che Niko si farà avanti con la Polizia, deciso a spingere gli inquirenti a indagare sul Buonocore. Ma sarà poi davvero questo la pista giusta? Oppure questo suo comportamento insospettirà gli inquirenti, mandandolo dritto, anch’egli, nella lista dei sospettati?

Il passato di Susanna

Ma c’è chi sa con convinzione assoluta chi è l’aggressore di Susanna. Si tratta di Manlio, il quale ha rivelato un particolare inquietante su sua figlia. Pare che la giovane abbia un passato torbido, caratterizzato dalla presenza di uomo misterioso, che è tornato a farsi vivo. Il caso di Susanna Picardi diventa sempre più difficile!

Intanto Serena è venuta a conoscenza del fatto che Filippo continua a sentire Viviana, anche se quest’ultima sia tornata a Tenerife. La Cirillo è distrutta e piange sulla spalla di Marina.