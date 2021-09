Striscia la Notizia, non solo Incontrada e Siani: l’annuncio a sorpresa sul nuovo conduttore

Sta per avere inizio la 34a edizione di Striscia la Notizia, è stato dato l’annuncio sui nuovi conduttori del programma, tra la novità ci sarà Roberto Lipari, ecco cosa è accaduto nella Conferenza stampa di presentazione della nota trasmissione.

Cosa attendersi durante la prossima stagione

Nella conferenza stampa in cui è stata presentata la prossima stagione di Striscia, ha parlato l’ideatore Antonio Ricci, il quale ha annunciato come il sottotitolo del programma sarà la voce dell’inscienza, viste le contraddizioni dei giorni nostro quando si discute di un tema importante come la scienza. Lo stesso autore televisivo ligure ha poi difeso Michelle Hunziker dopo il caso scoppiato lo scorso anno sugli occhietti cinesi, dicendosi stufo del politicamente corretto. Infine, ha annunciato i prossimi protagonisti del tg satirico di Canale 5.

Partendo dai conduttori, la nuova stagione di Striscia si aprirà con due novità, vale a dire Vanessa Incontrada ed Alessandro Siani, coppia inedita, già annunciata nelle scorse settimane. Notizia nuova è invece quella legata a Sergio Friscia, già impegnato l’anno scorso con Ficarra, in sostituzione di Picone, insieme a Roberto Lipari, noto comico palermitano, lanciato nel 2016 dal talent Eccezionale veramente. Dopo il tandem siciliano toccherà al binomio storico formato da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, poi sarà la volta di Gerry Scotti, il quale prima affiancherà Francesca Manzini, poi Michelle Hunziker.

Quando andrà in onda

Sarà la prima volta per Lipari nelle veste di conduttore, anche se era già nel programma come inviato, dove invece ci sarà la novità Nando Timoteo, comico pugliese già noto per aver fatto parte del cast di Colorado. Dopo 4 edizioni di fila con Shaila e Mikaela, cambio anche tra le veline, dove troveremo Talisa Jade Ravagnani e Gilia Pelagatti, ex ballerine di differenti edizioni di Amici.

La prossima settimana partirà la nuova edizione del programma, a distanza di 33 anni dalla sua prima stagione. Striscia la notizia occuperà la fascia tra il TG e la prima serata, andando in onda da lunedì 27 settembre su Canale 5 dalle 20 e 30.