Star in The star, bassi ascolti, doccia fredda per Ilary Blasi | Chiusura anticipata del programma?

Il nuovo programma Star in the star sta registrando bassi ascolti, la trasmissione condotta da Ilay Blasi rischia adesso una chiusura anticpata, andiamo a vedere cosa è successo ed il futuro del talent di Canale 5.

Le prime puntate del programma

Una delle novità in casa Mediaset per la stagione televisiva appena iniziata è quella di Star in the Star. L’intento del programma è quello di intrattenere attraverso l’esibizione dei vari personaggi famosi nelle prove canore di un singolo cantante, truccandosi nei suoi panni e senza rilevare la propria identità nelle diverse puntate in cui canterà con voce alternata tra playback e quella propria, fino a quando lo stesso protagonista non verrà eliminato.

La performance verrà valutata attraverso la sommatoria dei voti concessi dal fan club del cantante imitato ed il giudizio degli altri concorrenti. I meno votati saranno poi ulteriormente selezionati dai 3 giudici, vale a dire Marcella Bella, Claudio Amendola e Pucci, dalla giuria scaturirà l’eliminato della puntata e rivelata la propria identità, come capitato a Massimo Di Cataldo, Gloria Guida e Ron Moss, rispettivamente nei panni di Elton John, Patty Pravo e Paul McCartney.

Quale futuro per la trasmissione

Le prime due puntate non hanno però prodotto i risultati sperati, registrando ascolti bassi e share in entrambe le circostanze dell’11% circa. Inoltre, non sono mancate le critiche per via della somiglianza con due programmi Rai, vale a dire Il cantante mascherato di Milly Carlucci, oltre a Tale e quale show di Carlo Conti, con la stessa azienda a rammentare l’idea di Mediaset non troppo originale.

L’idea della trasmissione è della Banijay Italia, su cui Mediaset sembra si sia scagliata in queste ore. Si pensa dunque ad una sospensione della trasmissione, l’ultima puntata è prevista per il 28 ottobre, ma non è esclusa una sua chiusura anticipata, si parla anche della prossima settimana, quando potrebbe velocemente chiudersi l’avventura di Star in the Star condotta da Ilary Blasi, tra pochi giorni ne sapremo di più sul futuro del talent show.