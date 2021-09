Le Iene, chi sono 10 donne co-conduttrici di Nicola Savino | Tutti i nomi

Sta per partire una nuova edizione per quanto riguarda Le Iene, la novità sarà rappresentata da ben 10 donne ad alternarsi a fianco di Nicola Savino, ecco i loro nomi e quando avrà inizio la stagione del noto programma di Italia 1.

Le protagoniste della prossima stagione

Dopo l’addio di Alessia Marcuzzi, il programma Le Iene ha deciso di fare in grande per quanto riguarda la presenza femminile, almeno sotto il punto di vista della quantità. Saranno ben 10 le novità per quanto concerne le donne presenti alla conduzione del programma di Italia 1, naturalmente in alternanza tra le varie puntate. A partire dalle cantanti Ornella Vanoni, Elodie e Madame, passando per due sportive, come la nuotatrice Federica Pellegrini, al passo d’addio con le piscine, e Paola Egonu, campionessa d’Europa con la Nazionale italiana femminile di pallavolo.

Ci sarà inoltre la presenza dell’attrice di origini spagnole, Rocio Munoz Morales, della comica Michela Giraud, della giornalista Francesca Fagnani, ed a completare la serie di conduttrici donne ci saranno le showgirl Elisabetta Canalis ed Elena Santarelli. Questa è stata la decisione presa dagli autori de Le Iene per la prossima stagione del programma, arrivato a 24 anni dalla prima edizione, quella del 1997, all’epoca era condotto proprio da una donna, vale a dire Simona Ventura.

Quando avrà inizio la trasmissione

A condurre ci sarà anche in questa edizione, Nicola Savino, il conduttore di San Donato Milanese avrà l’apporto consueto della Giallapa’s Band, con le voci fuori dal campo dello storico trio. La trasmissione è curata sempre da Davide Parenti, con la regia di Antonio Monti e la scenografia di Raffaella Galbiati.

La prima puntata andrà in onda il prossimo 5 ottobre, mentre quelle successive verranno trasmesse ogni martedì in prima serata su Italia 1. Si prevedono nuove indagini e servizi divertenti. Vedremo se l’effetto dell’alternanza al femminile sarà una buona riuscita per il programma, lo scopriremo nelle prossime puntate de Le Iene, giunte alla 25a edizione televisiva di sempre.