Scherzi a Parte, anticipazioni e ospiti della puntata del 26 settembre: tutte le vittime degli scherzi di Enrico Papi

Anticipazioni ed ospiti sulla terza puntata del programma di Canale 5, Scherzi a Parte, condotto in prima serata da Enrico Papi. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni sulla puntata del 26 settembre

Questa sera, in prima serata su Canale 5, andrà in un nuovo appuntamento, il terzo, con il programma condotto da Enrico Papi, Scherzi a Parte. Ecco tutte le anticipazioni della puntata odierna del 26 settembre. Sulle poltrone, protagonisti e vittime dei terribili scherzi, ci saranno, in questo appuntamento : la conduttrice Eleonoire Casalegno, il conduttore Giorgio Mastrota, la cantante ed influencer Elettra Lamborghini, e l’attore Rocco Siffredi.

Attesissimo, anche uno scherzo al giornalista e conduttore di Non è l’Arena, Massimo Giletti. Ma ci saranno tanti altri scherzi da vedere questa sera. Nella scorsa puntata, abbiamo visto l’influencer ed ex gieffina Giulia Salemi vittima di un terribile scherzo. Chi finirà questa sera nel mirino del programma?

La nuova edizione del programma

Enrico Papi e il suo show – che mancava da diversi anni in prima serata su Canale 5 – hanno ottenuto un ottimo share nelle prime due puntate, vincendo in entrambi i casi la sfida con la Rai. Novità di questa edizione sono gli scherzi in diretta, orditi dallo stesso conduttore, agli ospiti in studio, ignari di tutto.

In ognuna delle sei puntate ci sarà un ospite femminile che, invece di essere vittima di uno scherzo, sarà invece protagonista e complice di una candid camera. Si tratta della Miss Italia Carolina Stramare, di Miss Mondo Estefania Bernal, l’influencer Antonella Fiordelisi e la conduttrice Elisabetta Gregoraci.